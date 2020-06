Laga in Kamp-Lintfort lockt mit offenen Führungen für Gäste

Kamp-Lintfort. Wer mehr über die Laga in Kamp-Lintfort erfahren will, als auf den Infotafeln steht: Die Gästeführer gehen mit Herzblut an die Sache.

Zum Start der Sommerferien bietet die Landesgartenschau im Juli offene Führungen für Gäste an. Immer mittwochs und sonntags gehen die Touren durch den Zechenpark und durch das Kamper Gartenreich.

„Während der einstündigen Führungen erfahren unsere Gäste Spannendes, was auf keiner unserer Infotafeln steht. Unsere Gästeführer sind mit Herzblut dabei und zeigen während der Führungen nicht nur unsere Landesgartenschau, sondern erklären auch die Entwicklung Kamp-Lintforts von einer Bergbau- zu einermodernen Hochschulstadt“, sagt Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling.

Die Führungen kosten fünf Euro pro Person. Wer an einer teilnehmen möchte, kann eine E-Mail mit Angabe des Wunschtermins, der Uhrzeit, dem jeweiligen Park sowie der Teilnehmerzahl an gruppenreisen@kamp-lintfort2020.de schicken.

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort 225 000 Blumenzwiebeln und 22 000 Stauden hat das Team der Laga Ende des vergangenen Jahres im Zechenpark gepflanzt. Foto: Laga

„Wir senden dann eine Bestätigung. Die Gruppen müssen diese Bestätigung an ihrem Besuchstag mitbringen und an der Kasse vorzeigen“, erklärt Christa Deckers, im Laga-Team zuständig für Gruppenreisen. Bezahlt werden die Führungen am Tag des gebuchten Termins an der jeweiligen Kasse, im Zechenpark an Kasse 1, im Kamper Gartenreich gibt es nur eine Kasse. Nach der Zahlung erhalten die Gruppen ein Ticket, das sie dem Gästeführer vor der Führung überreichen.

Folgende Termine werden angeboten: 12 Uhr Zechenpark/15 Uhr Kamper Gartenreich. Die Mittwoch-Führungen sind am 1., 8., 15., 22. und 29. Juli; die Sonntag-Führungen sind am 5., 12., 19. und 26. Juli.