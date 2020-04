Kurios: In Moers nisten Rotkehlchen im Polizei-Motorradhelm

Dieser Polizei-Motorradhelm in Moers dient jetzt als Nest.

Kurios in Moers

Moers. In der Kradgarage der Polizei Moers machen Beamte eine überraschende Entdeckung. Das Team nimmt es mit Humor und freut sich über den Zuwachs.

In der Kradgarage der Polizei in Moers gibt es Besuch: Rotkehlchen haben in einem Motorradhelm ihr Nest gebaut.

Die Polizei nimmt es mit Humor: „So wie es aussieht, bekommen wir demnächst einige Kolleginnen und Kollegen der Fliegerstaffel. Zwei der Piloten haben sich bereits einquartiert und der Rest der Mannschaft dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Wir freuen uns sehr darüber und stellen gerne unsere Ausrüstung zur Verfügung.“

Das Polizeiteam in Moers hat sich blitzschnell auf die neue Situation eingestellt. Die Motorräder sind nicht mehr in der Garage, damit das Rotkehlchenpaar auch die nötige Ruhe bekommt. Das Team wartet jetzt neugierig auf die ersten Flugstunden der neuen Gäste.