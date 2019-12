Kundgebung Kundgebung in Moers gegen Rassismus am 1. Januar 2020

Moers. Das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage ruft am ersten Tag des neuen Jahres zu einer Kundgebung in Moers auf. Es gibt drei prominente Redner.

Das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage in Moers ruft gleich am ersten Tag des neuen Jahres zu einer Kundgebung auf. Auf dem Altmarkt melden sich prominente Rednerinnen und Redner zu Wort. Mit der Aktion möchte sich das Bündnis für die Demokratie und gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit einsetzen.

Die Kundgebung beginnt am 1. Januar 2020 um 16.30 Uhr auf dem Altmarkt in Moers. Reden werden Bürgermeister Christoph Fleischhauer (CDU), der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim (SPD) und die Sprecherin der Grünen in Moers, Gudrun Tersteegen. Hajo Schneider vom Bündnis bittet alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Bringen Sie am 1. Januar eine Kerze, ein Windlicht, die Taschenlampe an Ihrem Handy oder ähnliches mit, um das Licht für unsere Demokratie hell leuchten zulassen.“

Das Bündnis wendet sich auch gegen die Alternative für Deutschland (AfD). Im Aufruf zur Kundgebung heißt es: „In diesem Jahr hat die AfD angekündigt, bei den Kommunalwahlen in Moers mit einem Bürgermeisterkandidaten antreten zu wollen, dem werden wir entgegentreten. Die AfD ist zu einer ernsthaften Gefahr geworden, für all jene, die nicht in ihr rechtes Weltbild passen.“

Der aus Moers stammende Kreisvorsitzende der AfD, Dr. Renatus Rieger, hatte Anfang Dezember gesagt, dass er sich eine Bürgermeister-Kandidatur vorstellen könne.

Beim Aufruf zur Kundgebung beruft sich das Bündnis auch auf den Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier: „Unser Bundespräsident fordert uns Bürger und Bürgerinnen auf, zusammenzustehen und jenen den Rücken zu stärken, die sich für das Land engagieren und vor Ort Verantwortung übernehmen.“