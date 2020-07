Kreis-SPD will dem Kulturellen Zentrum Kloster Kamp helfen

Kamp-Lintfort. Zwei Anträge will die SPD im Kreis Wesel stellen, damit die Finanzlücke des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp geschlossen wird.

Die SPD des Kreises sorgt sich um das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp, das wegen der Corona-Maßnahmen erhebliche finanzielle Verluste hinnehmen musste. In der nächsten Sitzung des Kreisausschusses am 1. Oktober will die SPD die Verwaltung bitten, bis zur nächsten Kreistagssitzung am 8. Oktober eine „aktuelle Übersicht zur finanziellen Situation des GKZ unter besonderer Darstellung der pandemiebedingten Finanzierungslücke sowie der bis dahin erfolgten Spenden- und Unterstützungszusagen“ zu erstellen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

In der Kreistagssitzung selbst wollen die Sozialdemokraten dann einen Beschluss herbeiführen, der „unter Berücksichtigung der Spenden bzw. (Sonder-)Zuschüsse der Stadt Kamp-Lintfort, des Landes NRW sowie des Bistums Münster“ den Kreis verpflichtet, bis zur Schließung des berechneten Fehlbetrages von 62.000 Euro „dem GKZ eine einmalige Zuwendung in Höhe der Zuwendung des Landes NRW aus dem Sonderprogramm „Heimat 2020“ bis zu einer Höhe von maximal 15.000 Euro“ zukommen zu lassen. Der Kämmerer des Kreises Wesel solle den Betrag außerplanmäßig bereitstellen.

„Die kulturellen Angebote des GKZ sind für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Wesel außerordentlich bedeutsam und identitätsstiftend“, begründet die SPD ihren Antrag.