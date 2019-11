Neukirchen-Vluyn. Comedian Johann König gastiert im Januar erstmals in der Kulturhalle Neukirchen-Vluyn als Teil der Nachtschnittchen-Show. Er kommt nicht allein.

König kommt als Nachtschnittchen nach Neukirchen-Vluyn

Die Kulturhalle feiert im neuen Jahr das Premierengastspiel eines prominenten Comedians: Johann König kommt am Samstag, 11. Januar, und er kommt nicht allein.

Komiker König ist Teil der Nachtschnittchen-Show in der Kulturhalle. Die Comedy-Mixed-Show führt schon seit mehr als zehn Jahren zu regelmäßig ausverkauften Häusern. Moderator und Entertainer Helmut Sanftenschneider empfängt „Promis“ der Comedy-, Kabarett- und Kleinkunstszene und die Stars von morgen in einer einzigen Show. Diese Mischung mache die Show so erfolgreich, versichern die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Helmut Sanftenschneider Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Johann König sei der Poet unter den Komikern, heißt es dort weiter. Seit 1998 spiele sich der mehrfach ausgezeichnete Künstler (unter anderem Deutscher Comedypreis) in die Herzen einer immer größer werdenden Fangemeinde. Mittlerweile tourt der Kölner mit seinem aktuellen Solo-Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ durch deutlich größere Hallen als den Saal der Kulturhalle. Also habe man eine gute Chance, den Mann mit der brüchigen Stimme und seine „stacheligen“ Gedichte und Erzählungen im kleinen Rahmen zu erleben, so die Mitteilung.

Als ausgebildeter Schauspieler war Özgür Cebe in den verschiedensten TV-Formaten zu sehen, bis er im September 2009 den Sprung auf die Bühne wagte. Seitdem ist der „Stand Up Kabarettist“ mit seiner Mischung aus Kabarett und Comedy im gesamten deutschsprachigen Raumunterwegs. Aktuell tourt er mit seinem vierten Soloprogramm „Ghettos Faust“.

Armin Fischer ist Klavier-Kabarettist. Er bringe sein Publikum mit geistreichen Einfällen zum Lachen, mit seiner Klavier-Kunst zur Verblüffung und mit seinem Improvisationstalent bei Spontankompositionen zum Staunen, schreiben die Veranstalter. Und Moderator Helmut Sanftenschneider könne dann durchaus noch mit seiner Ukulele spontan zum Konzert dazukommen.