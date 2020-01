Kamp-Lintfort. Der König der Kinderdisco ist Gast bei der Kindersitzung der Kamp-Lintforter Karnevalisten. Mit ihm erscheinen seltsame Gestalten auf der Bühne.

König der Kinderdisco kommt als Stargast nach Kamp-Lintfort

„Das singende Känguru“ und der „Gorilla mit der Sonnenbrille“ sind auch dabei, wenn am Sonntag, 9. Februar, ab 11.11 Uhr im Festzelt an den Stadtwerken, Wilhelmstraße, die Kindersitzung der Jugendabteilung des Kamp-Lintforter Karnevalsvereins über die Bühne geht. Denn auf der steht auch der „König der Kinderdisco“ – Volker Rosin.

Volker Rosin ist in Rheinkamp aufgewachsen

Der singt dann nicht nur vom musikalischen Känguru und dem bebrillten Gorilla, sondern er lädt sein junges Publikum zum Mittanzen ein und zieht mit ihm in Polonaisen durch den Saal. Diesmal mit Kinderprinz Max I. im Gefolge. Der Wahl-Düsseldorfer Rosin ist in Rheinkamp aufgewachsen. „Damals war Rheinkamp ja noch selbstständig und gehörte nicht zu Moers“, erzählt er schon mal gerne, wenn er Platten oder Cover signiert, was er auch diesmal nach dem Auftritt für seine jungen Fans machen wird.

So ein Auftritt will finanziert sein

„Ohne die Unterstützung der Stadtwerke könnten wir Volker Rosin nicht als Stargast holen“, lobt Manfred Kempken, Kassierer der KKV-Jugend. Außer Rosins Auftritt gibt es bei der Sitzung Tanz, Mitmachaktionen und jede Menge andere Unterhaltung in dem Programm, durch das KKV-Jugendleiterin Marion Köster führt. Die Karten für die Sitzung sind bei Arzt Reisen im verbreiterten Teil der Moerser Straße erhältlich.