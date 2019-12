Kloster Kamp: Gespräch ohne Tabus beim Talk mit Tiefe

„Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Retter geboren.“ So verheißungsvoll kündigt das Lukas-Evangelium die Geburt Jesu Christi an.

Um Verkündung und Geburt Jesu, von der neben Lukas übrigens nur noch der Evangelist Matthias

Pfarrer Michael Ehrle spricht über Bethlehem. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

berichtet, ging es bei einem weihnachtlichen Bibelgespräch, zu dem Michael Ehrle, Pfarrer der St. Josefs-Gemeinde in Kamp-Lintfort, am Donnerstag ins Geistliche und Kulturelle Zentrum von Kloster Kamp geladen hatte. Sind die Berichte der Evangelien nur Fiktionen und Legenden ohne historische Grundlagen? Wer und was sind Engel? Was bedeutet der Ortsname „Bethlehem“? Gab es die „Heiligen Drei Könige“ und den Stern von Bethlehem wirklich? Was steckt hinter unserem heute so beliebten Christstollen? Kann man die Jungfrauengeburt Marias glauben?

Jeder Besucher konnte diese und andere Fragen stellen. Dabei gab es, ebenso wie bei den gemeinsam erarbeiteten Antworten, keine Tabus. Kurz gefasstes Fazit: Vieles lässt sich natürlich nicht oder nicht mehr beweisen und ist nur aus den verschiedenen Lebensumständen und Perspektiven der Evangelisten erklärbar. Einiges ist inzwischen jedoch wissenschaftlich belegt. Wie auch immer, wichtig sei in erster Linie, so betonte Pfarrer Ehrle, die allen gemeinsame Botschaft: „Gott wurde Mensch, auf dass der Mensch seine eigene Göttlichkeit erkenne.“

Scheuen viele den Weg nach Kamp?

Jedenfalls eine außergewöhnliche Bibelstunde, zu der leider nur einige wenige interessierte Teilnehmer gekommen waren, immerhin zählt die Gemeinde ja über 13.000 Mitglieder: „Viele Lintforter scheuen wohl immer noch den Weg nach Kamp“, vermutete der Gastgeber. Oder sie zogen einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt vor.

Der nächste biblische „Talk mit Tiefe“ findet, wie jeden 3. Donnerstag im Monat, am 20. Februar 2020 im Kloster Kamp statt. Dann geht es um ein weiteres spannendes Thema: Die „Offenbarung des Johannes“.

>>INFO

Unter dem Titel „Talk mit Tiefe“ wird ins Geistliche und Kulturelle Zentrum eingeladen, unbefangen über Texte aus dem Alten und Neuen Testament ins Gespräch zu kommen. Vorkenntnisse sind ausdrücklich nicht Voraussetzung. Neben bibelwissenschaftlichen Informationen gibt es zu den Texten jeweils eine theologische Einordnung und auch nach der möglichen Bedeutung für das eigene Leben wird gefragt.

Der Kreis ist jederzeit offen für neue Interessenten. Er trifft sich jeweils am dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung im Büro von Zentrum Kloster Kamp unter 02842/92 75 40 ist erforderlich.