Klompenkönig Neukirchen-Vluyn: Dieses Jahr ist alles anders

Neukirchen-Vluyn. Andrea und Thorsten Langenhorst sind das Klompenkönigspaar in Neukirchen-Vluyn. Für die NRZ haben sie ein Grußwort zur Situation geschrieben.

„Liebe Klompenfreunde, liebe Freunde des Vluyner Klompenballs, heute hätte der Klompenball 2020 stattgefunden. Es sollte für uns ein wunderschöner Tag mit Freunden werden, bei dem wir auf ein schönes Jahr als Klompenkönigspaar zurückschauen. Schon seit der Ernennung zum Klompenkönig macht man sich Gedanken über die Gestaltung dieses besonderen Tages und fiebert diesem auch entsprechend entgegen.

Das gemeinsame Frühstück, der Umzug durch das geschmückte Dorf und der Einzug in das Festzelt flankiert von Kindergarten- und Grundschulkindern sowie Bewohnern der Altenwohnheimat sind der ‘krönende Abschluss’ einer tollen Zeit als Klompenkönigspaar. Ebenso haben wir uns auf die extra einstudierten Darbietungen der Klompentanzgruppen und der befreundeten Vereine gefreut.

Auch die Spannung, Nervosität und Freude bei der Ernennung unserer Nachfolger hätten wir gerne miterlebt und anschließend ausgelassen gefeiert. Leider ist dieses Jahr alles anders und wir müssen auf unseren Klompenball vernünftigerweise verzichten. In der langen Geschichte der Klompenfreunde (seit 1950) hat es einen Entfall des Klompenballs noch nie gegeben und es war bis heute auch nicht denkbar… Aber es ist aus Sicht aller Verantwortlichen die einzig richtige Entscheidung gewesen, den Klompenball, zum Schutze aller, für dieses Jahr abzusagen. Die Entscheidung ist dem Klompenkomitee nicht leichtgefallen, da in diesem Jahr auch noch das 70-jährige Jubiläum gefeiert werden sollte. Wie geht es jetzt weiter?

In Absprache mit dem Vorsitzenden und dem Komitee haben wir uns als amtierendes Königspaar dazu entschieden, unsere ‘Amtszeit’ um ein Jahr zu verlängern und die repräsentativen Aufgaben weiter wahrzunehmen. Wir hoffen, an die in diesem Jahr ausgefallene Zeit im nächsten Jahr anknüpfen zu können, um uns einen gebührenden Abschluss und dem neuen Königspaar einen Start in ihr Klompenkönigsjahr in einem angemessenen Rahmen zu ermöglichen. Denn was wäre das Klompenvolk ohne seinen Klompenkönig und ein Klompenkönig ohne seinen Klompenball…

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für die vielen netten Worte und positiven Zuspruch zu unserer ‘Verlängerung’ bedanken und hoffen weiter auf Eure Unterstützung. Bleibt gesund und freut Euch mit uns auf eine Zeit nach Corona…“