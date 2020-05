Klanghelden dezentralisieren das Kulturprogramm der Laga

Kamp-Lintfort. Die Klanghelden können ihr Kulturprogramm auf der Laga in Kamp-Lintfort nicht wie geplant durchführen. Jetzt geben sie Alternativen bekannt.

Die Klanghelden planen das Kulturprogramm auf der Laga um. „Wir sind untröstlich, dass das kulturelle Rahmenprogramm in seiner angedachten Form komplett abgesagt werden muss. Wir haben uns auf ein rauschendes Fest, gemeinsam mit Ihnen gefreut und die Landesgartenschau mit regionalen und nationalen Top-Acts zu bereichern“, schreiben sie in einer Mitteilung.

Die zahlreichen Ticketverkäufe und das rege Interesse am Rahmenprogramm hätten ihnen Recht gegeben. „Da wir von dem Konzept überzeugt waren und sind, haben wir es geschafft, zahlreiche Veranstaltungen verlegen zu können“, heißt es weiter. Das „rauschende Fest“ wird dezentralisiert.

Sie hätten folgende Verlegungen erreichen können, teilen die Klanghelden mit: Bernd Stelter – neuer Termin ist am Mittwoch, 23. März 2021, um 20 Uhr in der Enni Eventhalle, Mrs Greenbird hat einen neuen Termin am Samstag, 21. August 2021, um 18 Uhr im Amphitheater Birten (Xanten). Ingrid Kühne tritt am Donnerstag, 17. Juni 2021, um 20 Uhr in der Enni Eventhalle in Moers auf.

Es gibt auch Konzerte in Moers

Die SWR Big Band & Max Mutzke – musizieren am Samstag, 25. September 2021, um 20 Uhr ebenfalls in der Enni Eventhalle, der neue Termin für Beatles&Stones ist am 20. August 2021, um 20 Uhr im Amphitheater Birten. Gregor Meyle & Band kommen am Freitag, 11. Juni 2021, um 20 Uhr zum Solimare Open Air nach Moers, Lioba Albus hat einen neuen Termin am Samstag, 30. Oktober 2021, um 20 Uhr in der Stadthalle Kamp-Lintfort. STOPPOK & Band: neuer Termin ist am Samstag, 21. August 2021, um 20 Uhr im Amphitheater Birten(Xanten), die feisten haben einen neuen Termin am Freitag, 26. Februar 2021, um 20 Uhr in der Niederrheinhalle Wesel.

Leider ersatzlos entfallen die Veranstaltungen: Die Andersartigen, LAGA Poetry Slam, TommySchneller Band, MitSingAbend, Comedy Rodeo, Nachgewürzt und Das Sofakonzert.

Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit

Die gekauften Tickets für die verschobenen Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit. Sollte jemand an den angegebenen Terminen nicht können, bieten die Klanghelden einen Wertgutschein an, der für zukünftige Veranstaltungen der Klanghelden oder anderen Veranstaltungen über deren Vorverkaufsstelle in Wesel einlösbar sind.

„Da wir Fragen zu den Tickets und eine mögliche Umwandlung in den Gutschein“ mit den Besucherinnen und Besuchern „gemeinsam realisieren wollen, wird das gesamte Ticketing zentral von den Klanghelden abgewickelt“, heißt es. Die Bestellnummer ist bei Etix-Kunden bereitzuhalten. Kunden über Eventim oder Reservix sollten ein Foto des Barcodes mitschicken, damit die Karten zuzuordnen sind. Die Kontakt-Email lautet: laga@klanghelden-shop.de