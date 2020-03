Moers. Der Angeklagte hatte bis Juni 2019 mit seiner Familie in Kamp-Lintfort gelebt. Es gibt eine Verbindung zu Missbrauchsfällen in Bergisch Gladbach.

Am 12. Mai beginnt in Moers der Prozess gegen einen 26-jährigen Soldaten aus Kamp-Lintfort. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vielfachen Kindesmissbrauch vor. Der Fall steht im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen in Bergisch Gladbach.

Das Landgericht Kleve hat am Montag die Termine für das Verfahren vor der auswärtigen Strafkammer in Moers mitgeteilt. Danach beginnt der Prozess am 12. Mai, danach sind drei weitere Termine (13., 19., 26. Mai) angesetzt.

Die Anklage richtet sich laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft gegen einen 26-jährigen Soldaten aus Wesel. Der Angeklagte lebte bis Juni 2019 gemeinsam mit seiner Ehefrau, seinem Stiefsohn und seiner leiblichen Tochter in einer Wohnung in Kamp-Lintfort. Die Taten sollen sich dabei überwiegend am Wochenende, wenn die Ehefrau berufsbedingt ortsabwesend war, ereignet haben.

Dem Angeklagten, der sich in Untersuchungshaft befindet, wird unter anderem vorgeworfen, in 33 Fällen sexuellen Missbrauch an Kindern begangen zu haben, davon in 15 Fällen in Form eines schweren Missbrauchs. Laut Darstellung der Staatsanwaltschaft soll es von Mai 2018 bis zum 3. Oktober 2019 zu sexuellen Übergriffen des Angeklagten an seinem Stiefsohn (geboren im Dezember 2013) und seiner leiblichen Tochter (geboren im Mai 2016) gekommen sein, wobei zwei der 33 Fälle mit einem anderweitig Verfolgten gemeinschaftlich begangen worden sein sollen.

Die beiden Männer sollen sich über das Internet kennengelernt haben, wie eine Sprecherin des Landgerichts Kleve am Montag auf NRZ-Anfrage erklärte. Dabei handelt es sich um einen Mann aus Bergisch Gladbach, gegen den zurzeit Ermittlungen laufen.

Es soll neben dem sexuellen Missbrauchs des Stiefsohns und der leiblichen Tochter in einem der vorgeworfenen 33 Fällen zu einem sexuellen Missbrauch der Tochter (geboren im April 2017) des Mannes aus Bergisch Gladbach und in einem Fall zu sexuellem Missbrauch der Nichte des Angeklagten (geboren im Januar 2012) gekommen sein.

Darüber hinaus soll der Soldat in drei Fällen kinderpornografische Schriften, die ein tatsächliches Geschehen wiedergeben, hergestellt haben und sich in einem weiteren Fall mit einem anderen dazu verabredet haben, ein Verbrechen, nämlich einen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, zu begehen.

Der Mann aus Kamp-Lintfort hatte sich im Juni vergangenen Jahres selbst angezeigt.