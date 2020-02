Kinder in Kamp-Lintfort bauen Brücken wie Leonardo da Vinci

Man nehme mehrere Holzbalken, steckt diese geschickt zusammen und fertig ist die Leonardo-Brücke. Schrauben, Seile oder Kleber braucht es da gar nicht, die Brücke ist auch so äußerst stabil. Das wollten die Kinder im Audimax der Hochschule Rhein-Waal zunächst gar nicht glauben. Also musste der Praxistest her: Als Professor Peter Kisters einen mutigen Freiwilligen suchte, der sich an einen der Querstreben des Brückenmodells hängt, gingen die Finger der Studenten von Morgen blitzschnell nach oben.

Ein Junge bewies schließlich: Die Brücke hielt seinem Körpergewicht locker stand. Gestern ging die Kinder-Uni an der Hochschule in ihre letzte Runde. Im Rahmen der Vorlesung „Brücken bauen wie Leonardo da Vinci“ erklärte Peter Kisters, Professor für Maschinenbau, den Kindern den Bau der „Leonardo-Brücke“. „Leonardo da Vinci war ein Alleskönner. Er malte nicht nur die Mona Lisa, er war auch Mediziner, Architekt und Ingenieur“, erzählte Kisters. Die Brücke des italienischen Künstlers ist eine selbsttragende Konstruktion, die aus gleichen Holzteilen zusammengesetzt wird.

„Die Kräfte sind so verteilt, dass sie sich selbst tragen“

Das Bauprinzip verwendet den sogenannten „Selbsthemmungsmechanismus“, bei dem das System sich selbst bei Belastung verfestigt. „Da Vinci übertrug die Idee des Flechtens auf starre Bauteile. Die einzelnen Bauteile stützen sich gegenseitig ab.“

Damit die Brücke auch wirklich stabil ist, sind Lastverteilung, Reibung und Selbsthemmung wichtig. Diese physikalischen Voraussetzungen erklärte Kisters anschaulich und kindgerecht. Knapp 200 Kinder hörten den Erklärungen aufmerksam zu. Sobald Kisters ein Experiment machen wollte, meldeten sich viele Freiwillige. Das Prinzip der Selbsthemmung demonstrierte er mit vier Kindern, die auf Stühlen saßen, die Füße fest auf den Boden drückten und so aufeinanderlagen, dass Kisters problemlos die Stühle wegziehen konnte und niemand hinfiel.

„Die Kräfte sind so verteilt, dass sie sich selbst tragen“, sagte der Professor. Ist dies der Fall spreche man in der Mechanik von Selbsthemmung, einem Widerstand der durch Reibung verursacht werde. Solange dieser Widerstand ein Verrutschen oder ein Verdrehen von zwei Körpern zueinander verhindere, behindern sich die Körper gegenseitig. Dadurch können größere Lasten getragen werden. Dieses Prinzip hat Leonardo da Vinci schon im 15. Jahrhundert für seinen Brückenbau erkannt und genutzt.