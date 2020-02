Kandidat der Neukirchen-Vluyner Grünen lädt zum Gespräch

Neukirchen-Vluyn. Christian Pelikan, Bürgermeisterkandidat der Neukirchen-Vluyner Grünen, startet am Donnerstag mit seinem Vorstellungsreigen. Es gibt Bier.

Christian Pelikan, Bürgermeisterkandidat der Grünen, startet seinen Vorstellungsreigen. Am Donnerstag, 27. Februar, lädt er zum gemütlichen Austausch ein. „Am 13. September ist Kommunalwahl. Als euer Bürgermeisterkandidat möchte ich euch einladen, bei einem KöPi (oder etwas anderem) mit mir über all das zu sprechen, was euch wichtig ist“, heißt es in der Einladung.

Dazu gehören für den 28-Jährigen die Fragen, was in der Stadt verändert werden und warum man überhaupt die Grünen wählen sollte. Pelikan will auch mit jenen ins Gespräch kommen, die zweifeln, warum sie „überhaupt wählen gehen“ sollten, „wenn am Ende eh nicht das passiert, was man will“, wie es heißt. Ferner geht es um Mobilität und Nachhaltigkeit.

Der grüne Fraktionsgeschäftsführer und Bürgermeisterkandidat setzt sich am besagten Donnerstag aber nicht allein ins Coffee by Marie, Mozartstraße 24. Für weitere Fragen zur Kommunalpolitik sind seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Ortsvereinsvorstand und der Fraktion anwesend. Ab 19 Uhr ist ein Tisch reserviert. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Der 28-jährige Student der Sozialarbeit ist seit 2016 Mitglied bei Bündnis 90/ Die Grünen. Er war nach Amtsinhaber Harald Lenßen der erste Kandidat, der seinen Hut ins Rennen um das Bürgermeisteramt geworfen hat. (sovo)