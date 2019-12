Kamp-Lintforts Bürgermeister spricht über Entscheidungen

2019 war für Kamp-Lintfort ein spannendes Jahr, das kommende Jahr dürfte noch spannender werden: Am 17. April eröffnet die Landesgartenschau, im September sind Kommunalwahlen. NRZ-Redakteurin Gabi Gies blickt mit Bürgermeister Christoph Landscheidt zurück – und nach vorn.

Herr Landscheidt, was hat Sie 2019 am meisten aufgeregt?

Landscheidt: Jeder weiß, dass die Baukonjunktur im Moment derart ist, dass wir verlässliche Zeit- und Kostenpläne kaum einhalten können. Wenn dann so getan wird, als sei das unser Versäumnis, wenn es länger dauert oder teurer wird, ist das ein Unding – wir tun wirklich alles, damit das nicht passiert. Wir haben aktuell wirklich viele und große Projekte. Vor diesem Hintergrund ist es ganz schwer, auf einer langen Zeitschiene zu kalkulieren. Das ärgert einen dann, wenn Leute wider besseren Wissens sagen: „Ihr habt geschludert!“ Aber das ist nicht wirklich ein Aufreger – das ist halt so.

Und was hat Sie am meisten gefreut?

Der enorme Fortschritt auf dem Zechengelände. Am Anfang zuckt man ja immer zusammen, weil man

Hat nicht nur den Bürgermeister beeindruckt: Auch bei Wind und Wetter kamen die Kamp-Lintforter, um nach dem Stand auf ihrer Laga-Baustelle zu schauen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

denkt: Schaffen wir das überhaupt? Aber wenn dann sichtbar wird, was da alles geleistet worden ist und alles grün wird; wenn man sieht, wie die Tiefbauarbeiten vorangehen, dann ist das schon eine tolle Sache. Und was mich ganz besonders gefreut hat – da war ich anfangs auch etwas skeptisch – dass der Laga-Countdown so gut funktioniert. Die Leute kommen zu den Veranstaltungen, egal welches Wetter ist. Dass bei der Besichtigung des Laga-Geländes bei echtem Schmuddelwetter die Menschenmassen, übrigens größtenteils Kamp-Lintforter, gekommen sind – das zeigt, welchen Stellenwert das alles hat. Das bestätigt mich darin, dass sich alles gelohnt hat, was wir gemacht haben.

Am 17. April öffnet die Laga ihre Pforten. Wie froh sind Sie, wenn es dann endlich los geht?

Wir sind alle sehr gespannt. Ich freue mich auf die Eröffnung, das wird ein Riesen-Ereignis. Natürlich gibt es auch hier Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Zum Beispiel, dass an den wichtigen Wochenenden das Wetter mitspielt. Oder wie sich die Fußball-EM auswirkt. Aber dass die Besucher zahlreich kommen – da bin ich ganz sicher. Es wird sich ein Höhepunkt an den anderen reihen.

Haben Sie Sorge, dass es nicht „die beste Laga aller Zeiten“ werden könnte?

Landscheidt (lacht): Natürlich ist das mit der besten Laga aller Zeiten immer auch ein Schlagwort. Aber es gibt wirklich eine ganze Reihe von Alleinstellungsmerkmalen. Einmal, dass es zwei Flächen sind, die durch einen Weg verbunden sind. Zwei Flächen mit Geschichte, die auch Teil unserer Stadtgeschichte sind. Auch die Kulisse, die wir jetzt gestaltet haben – die habe ich so auf den Landesgartenschauen, die ich bisher besucht habe, noch nicht gesehen. Das werden auch die Besucher so wahrnehmen.

Wenn Sie aus Ihrem Büro schauen, sehen Sie täglich, wie Kamp-Lintfort sich gerade verändert. Worauf sind sie in Sachen Stadtentwicklung besonders stolz?

Landesgartenschau und Stadtentwicklung sollte man zusammen betrachten: Ich habe ja immer gesagt, nur für sechs Monate – und das meine ich nicht despektierlich – eine Blümchenschau zu machen, dafür hätte

Die Baustelle vor dem Rathaus. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

sich der Aufwand nicht gelohnt. Grüner Motor der Stadtentwicklung, dieser Begriff ist ernst zu nehmen. Wir hätten ohne die Landesgartenschau von 2012 bis heute die Fläche nicht so entwickeln können. Und mit der Fläche entwickelt sich auch der Verkehr: Die Verkehrsinfrastruktur wird in kürzester Zeit aufgewertet. Dann läuft parallel der Stadtumbau im Rathausquartier – das potenziert die Baustellen noch einmal. Ich bin wirklich stolz darauf, und das kann ich nicht anders sagen, dass diese Entwicklung in so kurzer Zeit möglich war. 2006, als Siemens BenQ zugemacht hat, da haben alle gesagt, in Kamp-Lintfort gehen die Lichter aus, das Aschenputtel des Niederrheins wird jetzt beerdigt. Das Gegenteil ist passiert: Da kann man nur sagen – die Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren richtig.

Sie legen bei den Entscheidungen im Rat unglaublich viel Wert auf Konsens. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Wenn ich mich in den Blickwinkel der Bürgerinnen und Bürger versetze – ein solcher bin ich ja auch selber mit Blick aufs Land oder den Bund – dann habe ich immer den Eindruck, dass die Menschen das Profilierungsbedürfnis von Parteien oder Politikern nicht wirklich interessiert. Die Leute wollen Ergebnisse sehen. Je größer ein Konsens – gerade wenn man vorher gestritten hat, und das hat es ja auch in Kamp-Lintfort gegeben – desto mehr wird die Sache mitgetragen. Wenn man als Politik immer Punkte schafft, an denen sich die Leute reiben, die im Streit ohne Zugeständnisse entschieden werden, dann schadet das auch dem Image. In so einer Mittelstadt wie Kamp-Lintfort trifft man sich ja immer wieder auch außerhalb des Rathauses. Dann merkt man, dass die parteipolitische Brille oft gar nicht so wichtig ist, sondern am Ende das Ergebnis zählt.

Wo gibt es noch Dinge anzupacken in Kamp-Lintfort?

Was mir ganz wichtig ist: Bei so einem Großereignis wie der Landesgartenschau fragen viele immer – und was kommt danach? Für mich ist die Zeit danach – weil die Laga ja eigentlich nur ein Vehikel ist – viel wichtiger. Auf dem ehemaligen Zechengelände entsteht ein neuer Stadtteil. Für uns wird jetzt die nächste Aufgabe sein, unsere Pläne umzusetzen. Das wird noch einmal eine Herausforderung. Das Thema Wohnen – auch gefördertes Wohnen – ist und wird ein zentrales Thema bleiben. Weitere Mammutaufgabe: die Kita- und Schullandschaft. Hier müssen wir möglichst schnell unsere Projekte umsetzen. Das ist allerdings auch eine Geldfrage.

Stichwort Kies: Sie haben bereits angekündigt, dass Kamp-Lintfort gemeinsam mit dem Kreis klagen wird. Kann die Klage tatsächlich einen Umschwung bewirken oder bringt sie nur Aufschub?

Die Klage ist auf den Weg gebracht – so viel zum aktuellen Stand. Klageziel ist, die Grundlage für die jetzige Planung zu entziehen, weil diese Grundlage nach unser Auffassung nicht rechtens ist. Das heißt, dann würde der Landesgesetzgeber gezwungen, neu abzuwägen, um welchen Preis man bereit ist, künftig noch auszukiesen. Ich sage ja nicht, dass morgen alles zu Ende ist. Aber man würde den Umgang mit der Umwelt, mit den Ressourcen Wasser und Kies ganz neu bewerten müssen. Das wäre aus meiner Sicht ein Riesen-Erfolg. Bisher kiest man nur nach den Wünschen der Kies-Industrie aus. Und das kann es nicht sein.

Wie muss man sich das zeitlich vorstellen?

Wir haben noch keine Erfahrung, wie lange sich ein Gericht mit so einem Thema beschäftigt, weil es das das erste Normenkontrollverfahren ist. Solche Verfahren gibt es in dieser Form erst seit Januar 2019. Was man aber wohl weiß, dass, wenn sich das OVG mit Gesetzesüberprüfungen beschäftigt, dann wird das wohl ein Jahr oder länger dauern. Wenn man eine Entscheidung hat, ist wieder der Gesetzgeber gefragt – wenn sie denn in unserem Sinne ausgeht. Wenn sie abgewiesen wird, dann ist das Thema zunächst an dieser Stelle zu Ende, aber nicht endgültig. Weil dann immer noch die Möglichkeit besteht, auch gegen einzelne Maßnahmen vorzugehen. So, wie die Stimmung ist, wird das höchstwahrscheinlich auch geschehen.

Hoerstgen hat ein Problem mit der rechtsextremen Volksgemeinschaft Niederrhein. Was kann man als Stadt dagegen unternehmen, dass Neonazis einen ganzen Stadtteil in Unruhe versetzen?

Es ist immer ein schmaler Pfad, zwischen der Sichtweise, dass man das nicht überbewertet – es ist tatsächlich nicht so, dass uns das jeden Tag umtreibt – auf der anderen Seite heißt es aber auch: „Wehret den Anfängen.“ Und das ist eine gute Bezeichnung, für das, was wir tun. Alle rechtlich zulässigen Maßnahmen zu ergreifen, als Stadt keine Dinge zuzulassen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung verletzen oder Straftaten beinhalten. Dann ist die Polizei gefragt. Das andere ist eben die Stadtbevölkerung, die eine klare Aussage trifft: Wir wollen das nicht. Wir wollen kein völkisches Gedankengut akzeptieren und billigen. Hier ist ja schon einiges passiert. Das sind die beiden Stränge, die wir verfolgen. Ich denke, steter Tropfen höhlt den Stein. Es gibt Erfahrungen aus anderen Städten, dass dann auch die Betroffenen irgendwann keine Lust mehr haben und wegziehen. Das wäre unser Ziel.

2020 ist nicht nur Laga-Jahr, es wird auch gewählt. Sie haben angekündigt, erst im Januar bekannt zu geben, ob sie wieder als Bürgermeister kandidieren. Was könnte Sie davon abhalten, erneut anzutreten?

Abhalten generell gar nichts. Bürgermeister von Kamp-Lintfort zu sein ist eine Tätigkeit, die mir schon mehr als zwanzig Jahre Spaß macht. Aber ich möchte das sehr sorgfältig entscheiden und deshalb wollte ich mir diese Zeit nehmen, um über den Jahreswechsel darüber nachzudenken, ob ich erneut kandidiere oder nicht.