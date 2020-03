Kamp-Lintforter Mediathek bietet jetzt freies Digital-Abo an

Kamp-Lintfort. Langeweile zuhause in Krisenzeiten? Das muss nicht sein. Die Mediathek bietet Kamp-Lintforter Bürgern jetzt kostenfreie Digital-Abos an.

Mit einem freien Digital-Abo wollen öffentliche Bibliotheken in NRW einen Beitrag dazu leisten, den Menschen in ihren Kommunen den Alltag in Krisenzeiten des Corona-Virus‘ zu erleichtern. Die Mediathek Kamp-Lintfort bietet ab sofort auch Nicht-Mitgliedern ein kostenfreies Abo für alle digitalen Angebote an. Damit können Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamp-Lintfort aus der Onleihe-Niederrhein E-Books, Hörbücher, digitale Zeitschriften und Zeitungen herunterladen. Auch die Kurse in der Rubrik „E-Learning“ können kostenlos genutzt werden.

„Wir konnten mithilfe des KRZN eine einfache Lösung für die Kamp-Lintforter finden“, freut sich das Team der Mediathek. Bürgerinnen und Bürger schicken lediglich eine Mail an die E-Mail-Adresse der Mediathek Kamp-Lintfort: mediathek@kamp-lintfort.de. Darauf erhalten sie per E-Mail ihre individuellen Zugangsdaten für die Onleihe-Niederrhein.de.

Voraussetzung für die Freischaltung ist, dass die Interessenten in Kamp-Lintfort gemeldet sind. Das Abo ist zeitlich befristet. Die Zugangsdaten verlieren ihre Gültigkeit, sobald die Mediathek Kamp-Lintfort wieder öffnet. „Natürlich freuen wir uns, wenn die Nutzer dieses begrenzt kostenfreien Angebotes ihren Weg als Neukunden in die Mediathek finden.“ Bis dahin gelte: „Bleiben Sie zuhause! Und das kann dank der Angebote der Onleihe auch durchaus abwechslungsreich sein.“

Das Onleihe-Niederrhein-Abo funktioniert folgendermaßen: E-Mail „Ich möchte die Onleihe-Niederrhein.de kostenfrei nutzen“ an mediathek@kamp-lintfort.de. Die Antwort-Mail enthält Zugangsnummer und Tipps zur Anmeldung. Einloggen über www.onleihe-niederrhein.de, downloaden und lesen.