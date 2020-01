Kamp-Lintforter Karnevals Komitee Kolping feiert Jubiläum

Schwarz-orange Luftballons, Konfetti und eine Menge guter Laune: Die Jecken des Karnevals-Komitees Kolping feierten am Sonntag im Josef-Jeurgens-Haus in Kamp-Lintfort ihr 66-jähriges Bestehen mit über 30 befreundeten Vereinen und vielen ehemaligen Mitgliedern. Unter den Vertretern der angereisten Vereine aus dem Kreis Wesel und Teilen Duisburgs sind jecke Kollegen aus Moers und Neukirchen-Vlyun.

Nach dem Kommando „Vorhang auf und Bühne frei! Jetzt geht’s los!“ folgte am Sonntag der traditionelle

Das Karnevals Komitee Kolping feiert närrisches 66-jähriges Jubiläum. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Einmarschsong. Während die Jecken des Karnevals-Komitees Kolping einliefen, stand das Publikum auf und klatschte begeistert im Rhythmus mit. Besonders den kleinen Mädels der Tanzgarden Kolping Sternchen und Kolping Queens konnte man die Freude im Gesicht ablesen, denn nun konnten sie ihre lang einstudierte Choreografie vorführen.

Mit ihren Schwarz-Orangen-Glitzeroutfits performten sie zu den Hits von ABBA – unter anderem Mama Mia und Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight). Damit heizten die gerade mal Fünf- bis Neunjährigen dem Publikum richtig ein. „Ich bin sehr stolz auf meine Kleinen. Wir haben ein Jahr lang geprobt für den Auftritt“, berichtet Trainerin Julia Glaser.

Auch Ralf Bonse, Geschäftsführer des Karnevalsvereins, freut sich über den jungen Nachwuchs: „Derzeit bestehen wir aus 20 aktiven Kindern und den Mitgliedern des Damen- und Herren-Elferrates. Insgesamt beläuft sich die Mitgliederzahl unseres Vereins auf 70 Leute“. Manche der Mitglieder sind sogar von Beginn an dabei. „Als das Komitee gegründet wurde, war ich gerade mal zweieinhalb Jahre alt“, erzählt Hans Peter Peißer, Präsident des Komitees, in

Gäste gekleidet in den Vereinsfarben feierten mit. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

seiner Rede. In der Laudatio erinnerte Bernd Grossauer, Präsident des KKVs, an viele freudige Ereignisse aus der Vergangenheit.

Wenn Ralf Bonse auf die letzten Jahre zurückblickt, war sein schönstes Erlebnis, dass er 2013 als Prinz Mitglied in einem Dreigestirn sein konnte: „ Unser Dreigestirn bestand 2013 ausschließlich aus Männern. Solch eine Zusammenstellung ist äußerst selten.“ In 2017 hatten die Jecken gleich nochmal das Glück, wobei sich das Dreigestirn da ausschließlich aus Frauen zusammensetzte.

Nur noch wenige Wochen bis zum Rosenmontagszug in Kamp-Lintfort. Die Vorbereitungen des Komitees laufen auf Hochtouren. Es wird drei Wagen geben, welche mit Plastikfiguren verziert sein werden und damit in der Bauart den Kölner Umzugswagen ähneln. „Natürlich wird sich das Design etwas an die bevorstehende Landesgartenschau anlehnen“, gibt Ralf Bonse Auskunft. Doch über das genaue Aussehen wird noch nichts verraten.