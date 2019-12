Kamp-Lintfort: XXL-Party für den guten Zweck im Carthago

Die ersten Überlegungen bewegten sich im überschaubaren Rahmen: So zwanzig, dreißig Leute wollte Vera Badder zu ihrem Geburtstag einladen, bisschen Musik hören, vielleicht sogar live gespielt vom Freund der Familie, Paul Quinn, seines Zeichens Gitarrist der Band Saxon. Im Laufe der Zeit wuchs die Sache irgendwie. Fast alle Freunde haben zugesagt, die illustre Gesellschaft zählte nun an die 100 Köpfe mit internationaler Beteiligung aus Japan, Russland, England und Spanien, darunter zahlreiche Musiker.

„Ich habe mir immer gewünscht, mal zu meinem Geburtstag eine Band zu buchen“, erzählt Vera Badder, deren Leben durch Musik einige überraschende Wendungen nahm. Etwa, indem sie das Abi schmiss, um hinter den Stars von Queen herzureisen. „Diesmal hat es einfach gepasst, Wir können das finanziell stemmen und wir haben an unserem Kind gesehen, wie schnell sich alles im Leben ändern kann.“ Ihr Sohn Joshua erkrankte mit 12 Jahren an Leukämie. Glücklicherweise ist der jetzt 22-Jährige heute gesund. Aber aus diesem Grund läuft die Geburtstags-Sause seiner Mutter, die nicht mal einen runden Geburtstag feiert, nun etwas anders ab.

Party im Kamp-Lintforter Carthago steigt am 28. Dezember

Die Party steigt am 28. Dezember im Carthago in Kamp-Lintfort. Zunächst nur mit geladenen Gästen ab 17 Uhr. Ab 20 Uhr können weitere Gäste kommen. Platz wäre noch für etwa 300 Menschen. Die zahlen Eintritt: 10 Euro. Das Geld, verspricht Vera Badder, geht zu 100 Prozent an die José Carreras Leukämie-Stiftung. Auch die Freunde hat sie gebeten, statt Geschenke mitzubringen, lieber eine Geld-Spende in die Spendendosen zu stecken. Wer die 10 Euro Eintritt spendet, bekommt einiges geboten, sagt Vera Badder, die nun nicht nur Geburtstagskind, sondern auch Veranstalterin eines Benefizkonzerts ist.

Der Top-Act spielt aus ihrer Sicht gleich zu Beginn ab 20.30 Uhr: Paul Quinn ist mit dem neuen Projekt „The Cards“ am Start, begleitet von Harrison Young (DORO/U.D.O.) und Koen Herfst (Armin van Buuren). Paul Quinn sei noch im Sommer mit Saxon in Wacken vor 85.000 Leuten aufgetreten. „Und jetzt spielt er auf meiner Feier.“ Darauf freut sie sich enorm.

Bluesrock, Metal und Beatles-Cover

Im Gepäck hat die Band Bluesrock. Mit Klaus Vanscheidt aus Mülheim an der Ruhr geht dann ein Musiker an den Start, der schon mit zahlreichen Größen auf der Bühne stand wie den Toten Hosen oder Gianna Nannini , wie seiner Homepage zu entnehmen ist. Er will an diesem Abend mit einem Beatles Tribute leisere Töne anschlagen, bevor es dann mit den Metallern Phönix Rising aus Mönchengladbach richtig was auf die Ohren gibt. „Und wer weiß, was sonst noch so passiert“, kann sich Vera Badder vorstellen, dass die eine oder andere Überraschung noch kommen könnte. Die Betreiber des Carthago sind jedenfalls auf alles eingestellt, haben einen DJ angeheuert und zugesichert, den Laden – wenn die Leute so lange durchhalten – bis 5 Uhr morgens zu öffnen. Geburtstagsparty XXL.