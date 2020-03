Kamp-Lintfort: Straßenbauarbeiten schränken Verkehr ein

Kamp-Lintfort . Endspurt für die Straßenarbeiten: Die Friedrich-Heinrich-Allee wird in Teilabschnitten voll gesperrt. Moerser Straße wird wieder Einbahnstraße.

Wegen der günstigen Wetterprognose starten am Dienstag, 17. März, die Asphaltierungsarbeiten an der Friedrich-Heinrich-Allee. Sie sollen insgesamt eineinhalb Wochen dauern. Im ersten Bauabschnitt bis Samstag, 21. März, wird die Friedrich-Heinrich-Allee zwischen Heinrich- und Ringstraße voll gesperrt.

Die Zufahrt zur Janusz-Korczak-Schule und den Mitarbeiterparkplätzen der Hochschule ist über die nördliche Zufahrt der Friedrich-Heinrich-Allee möglich. Im zweiten Bauabschnitt vom 23. bis zum 27. März (Montag bis Freitag) wird die Allee zwischen Heinrichstraße und Dieprahmsweg gesperrt. Eine Umleitung für beide Bauabschnitte wird über die Ringstraße ausgeschildert, dort gilt für die gesamte Baumaßnahme ein absolutes Halteverbot.

Auch im Busverkehr gibt es in dieser Zeit Einschränkungen: Die Haltestellen Pestalozzischule und Neues Casino können während der Arbeiten nicht von der Niag angefahren werden. Betroffene können an der nahe liegenden Haltestelle Neues Rathaus an der Kamperdickstraße aus- und zusteigen. Der neue Schnellbus-Haltepunkt Südstraße wird auf die Einmündung an der Kattenstraße verlegt. Die Zufahrt aus dem Kreisverkehr zur Friedrichstraße bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten des Landesgartenschaueingangs und die Zufahrt zur Stephanstraße bis zur Fertigstellung der Ampelanlage voraussichtlich bis Anfang April gesperrt. Auch die Zufahrt von der Friedrich-Heinrich-Allee zum Bendsteg bleibt bis zur Fertigstellung der dortigen Ampelanlage gesperrt.

Auch auf der Moerser Straße sollen ab Montag, 16. März, Asphaltierungsarbeiten zwischen Grenzstraße und Rheinstraße starten. Hierfür wird die Moerser Straße erneut zur Einbahnstraße stadtauswärts in Richtung Tor Ost, da die Fahrstreifen zum Einbau der Asphaltdecke abwechselnd gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert.