Kamp-Lintfort: Sparkasse schließt aus Vorsicht Filialen

Die Sparkassenfiliale an der Kamperdickstraße bleibt geöffnet, allerdings kann dort es wegen Einhaltung des Mindestabstands zu zeitweiligen Zugangsbeschränkungen kommen

Kamp-Lintfort. Die Sparkassen-Geschäftsstelle Geisenbruch in Kamp-Lintfort ist bis auf weiteres geschlossen. Die Filiale Kamperdickstraße hat weiter geöffnet.

Um Kunden und Mitarbeiter noch mehr vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen, wird die Sparkasse Duisburg ab Dienstag, 24. März, mehrere Geschäftsstellen vorübergehend, bis auf weiteres, schließen. In Kamp-Lintfort wird die Filiale Geisenbruch an der Ferdinantenstraße 29 b geschlossen.

Das Selbstbedienungsangebot bleibt in allen Filialen erhalten und kann sieben Tage in der Woche von 6 bis 24 Uhr genutzt werden. Das Privatkundencenter an der Kamperdickstraße 10-12 bleibt dagegen geöffnet, allerdings kann es dort wegen der Einhaltung des empfohlenen Sicherheitsabstandes von eineinhalb Metern zu temporären Zugangsbeschränkungen kommen.

„Die Bargeldversorgung ist jederzeit sichergestellt“

Die Reduzierung sozialer Kontakte sei der wirksamste Weg, um die rasante Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, heißt es aus der Pressemitteilung der Sparkasse. Deshalb appelliert der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Dr. Joachim Bonn, an alle Kundinnen und Kunden: „Bitte kommen Sie aktuell nur in eine Geschäftsstelle, wenn es unbedingt nötig ist. Nutzen Sie unser online-Angebot über unsere Homepage (www.sparkasse-duisburg.de) oder über die Sparkassen-App. Nutzen Sie den telefonischen Kontakt zu uns über das Kunden-Service-Center unter 0203-2815-0. Hierüber ist es möglich, montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr zahlreiche Dienstleistungen abzuwickeln, Termine zu vereinbaren oder auch Überweisungen bis 1.500 Euro zu tätigen. Bitte haben Sie Verständnis, dass es aufgrund der herrschenden Ausnahmesituation zu Wartezeiten kommen kann.“

Die Sparkasse unterhält in Duisburg und Kamp-Lintfort rund 100 Geldautomaten. „Die Bargeldversorgung ist jederzeit sichergestellt. Bitte nutzen Sie aus hygienischen Gründen dennoch verstärkt die Möglichkeit der bargeldlosen Zahlung mit Karte oder Smartphone“, fährt Joachim Bonn fort.

mehr artikel aus kamp-lintfort und umgebung finden sie hier

Zum Schluss bittet Sparkassenchef Joachim Bonn die Bürger aus Duisburg und Kamp-Lintfort: „Seien Sie solidarisch, schützen Sie sich und andere, bleiben Sie zu Hause, damit wir gemeinsam diese Krise meistern!“