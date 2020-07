Kamp-Lintfort: Rohrbruch setzt Friedrichstraße unter Wasser

Kamp-Lintfort. Ein Wasserrohrbruch setzte am Dienstagabend die Friedrichstraße unter Wasser. Jetzt muss ein Teil der Straßendecke erneuert werden.

Am Dienstagabend kam es gegen 21.30 Uhr in Kamp-Lintfort aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Wasserrohrbruch an einer Haupttransportleitung im Bereich der Friedrichstraße und damit zu einem kurzzeitigen Druckabfall in Teilen des Versorgungsgebietes.

Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Kamp-Lintfort sperrte den Schadensbereich umgehend, so dass die Versorgung der angrenzenden Kunden zeitnah wieder aufgenommen werden konnte. Die Arbeiten zur Beseitigung der Störung wurden noch in der Nacht eingeleitet und dauerten bis Mittwochmittag an. Wegen der ausgetretenen Wassermengen entstand ein Schaden an der Straßendecke. Der hat zufolge, dass die gesamte Straße gesperrt und die Straßendecke in Teilbereichen erneuert werden muss.

Die Reparaturmaßnahmen werden voraussichtlich bis zum Wochenende andauern. Während dieser Zeit kann der Shuttle-Bus der Landesgartenschau die Friedrichstraße nicht befahren, der Nordeingang der Laga ist für Besucher aber weiterhin geöffnet. Alle erforderlichen Schritte wurden in Abstimmung mit der Stadt Kamp-Lintfort und der Landesgartenschau getroffen.