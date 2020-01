Kamp-Lintfort. Mit drei Konzerten und einer Hommage an Ludwig van Beethoven startet die Muziek Biennale Niederrhein Ende August auf der Landesgartenschau.

Kamp-Lintfort: Muziek Biennale feiert Auftakt auf der Laga

Die Muziek Biennale Niederrhein 2020 feiert ihr Eröffnungswochenende (29. und 30. August) auf der Landesgartenschau und rückt mit zwei Konzerten und einer Matinee den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven in den Mittelpunkt. Unter dem Motto „Tiefenschärfe“ richten die in Duisburg lebenden Komponisten und Performance-Künstler Kunsu Shim und Gerhard Stäbler in einer Konzert-Trilogie den Blick und das Ohr auf den großen Komponisten.

Die Eröffnung am Samstag, 29. August, 18 Uhr, im Zechenpark denkt Beethovens schöpferischen Tatendrang in die Gegenwart weiter und spannt den Bogen von einem im Geist der Aufklärung wirkenden Individuum hin zu den Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts. Dabei wird Beethovens musikalische Sprache aufgegriffen und mit Werken von ebenso für Natur, Umwelt und Gesellschaft sensitiven Komponisten wie Charles Ives, Luigi Nono oder Pierre Henry, vor allem aber von Shim und Stäbler neu geschaffenen Orchesterwerken konfrontiert.

Diese Idee setzt sich fort in der multimedialen Installationsperformance „BeethovenMix“ um 22 Uhr im Terrassengarten des Klosters Kamp. Das „Lichtkonzert“ öffnet Klänge in eine Landschaft, die zum Verweilen und Nachdenken einlädt. Die Matinee am Sonntag, 30. August, 11.30 Uhr, in der Kamper Klosterkirche setzt mit „Entwurf einer Landschaft“ den Schlussakkord.

Weitere Informationen unter www.muziekbiennale.eu