Kamp-Lintfort. Oliver Hülsken lässt die Welt am Leben der Familie teilhaben. Seine Tochter Lena leidet an einem Gendefekt. Jetzt fährt Hülsken nach Berlin.

Wenn am 29. Februar in Berlin Menschen aus aller Welt zum Rare Desease Day, dem Tag der Seltenen Krankheit, zusammenkommen, wird auch der Kamp-Lintforter Oliver Hülsken dabei sein. Der Vater der an dem seltenen Gendefekt Syngap1 leidenden Lena (die NRZ berichtete) ist eingeladen, in einem Vortrag die Sicht betroffener Eltern zum Thema Diagnostik zu schildern.

Den Rare Desease Day gibt es seit 2008. Er soll dabei helfen, Öffentlichkeit und Entscheidungsträger über seltene Krankheiten und deren Auswirkungen auf Patienten aufzuklären. Organisiert wird er von Eurordis, der Europäischen Organisation für seltene Krankheiten, einer Non-Profit-Organisation.

Lenas Vater fährt nach Berlin

Lena ist aufgrund des Gendefektes geistig behindert und leidet an Epilepsie. Dazu kommen heftige Wutausbrüche. Die Familie geht offen mit der Erkrankung um – unter anderem in einem Blog, der bundesweit für große Aufmerksamkeit gesorgt hat und in Auszügen im letzten Jahr auch als Buch unter dem Titel „Lena - Aus dem Leben mit unserem ganz speziellen Lottogewinn“ erschienen ist.

Oliver Hülsken weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Diagnostik für Patienten und Angehörige sein kann. Aber: „In Deutschland wird Gendiagnostik aus reinen Kostengründen oft noch nicht im Rahmen des bisher schon Möglichen angewandt“, sagt der 47-Jährige.

Lena hatte zum Geburtstag viele Postkarten bekommen, die Aktion hatte ihr Vater initiiert. Foto: Lars Heidrich / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Seine Reise nach Berlin sieht er auch als Möglichkeit, mehr Öffentlichkeit für dieses Thema herzustellen.

„Bei Lena hat sich zwar nach der Diagnose nichts geändert, aber man weiß zumindest, dass man im Leben nichts falsch gemacht hat,“ schildert Hülsken seine Sicht. „Wir haben Glück gehabt, weil Syngap nicht lebensverkürzend ist.“ Bei vielen anderen seltenen Krankheiten könne eine frühzeitige Diagnose aber gerade aus diesem Grund besonders wichtig sein.

Auch Lena sei als Kleinkind auf verschiedene Syndrome hin getestet worden, immer wieder musste ein neuer Antrag gestellt und von der Krankenkasse bewilligt werden. „Als Lena sechs Jahre alt war, haben wir erst einmal eine Pause gemacht.“

Nachdem Hülsken auf seinem Blog „Lena, unser ganz persönlicher Lottogewinn“ auch Videos von Anfällen seiner Tochter gepostet hatte, meldete sich die Vorsitzende der Elterngruppe der Syngap mit dem entscheidenden Hinweis. Fünf Jahre nach der letzten Diagnose folgte nach einem letzten Test endlich die richtige. Das Genpanel, das getestet wurde, hatte Familie Hülsken selbst mit der betreuenden Ärztin zusammengestellt.

Wie wichtig der Austausch mit anderen Betroffenen ist, weiß Hülsken: „Oft bringen erst Eltern die Ärzte auf die richtige Idee.“

Der Blog über Lena hat viele Abonnenten

Seine Erwartungshaltung an den Rare Desease Day ist trotz seiner eigenen Teilnahme nicht besonders hoch. „Weil bei dieser Veranstaltung sicher zu 99 Prozent Gäste anwesend sein werden, die sich schon intensiv mit dem Thema beschäftigen“, sagt Hülsken. Er setzt vor allem auf soziale Medien, um Betroffene zu informieren: „Hier funktionieren die Kontakte gut,“ weiß er aus eigener Erfahrung.

Sein Blog hat aktuell rund 58.000 Abonnenten. Mit dem Blog erreiche man nicht nur Betroffene, sondern schaffe auch eine öffentliche Wahrnehmung für seltene Erkrankungen oder das Leben mit einem geistig behinderten Kind bei Nichtbetroffenen.

Für Lena steht Ende Februar eine große Veränderung an. „Wir sind gerade in der Phase der Trennung“, erzählt Oliver Hülsken. Lena sei nun 14 Jahre alt und mitten in der Pubertät angekommen. Das gemeinsame Familienleben ließe sich im Alltag immer schwerer bewältigen, sagt der Vater.

Lena wird in den nächsten Wochen in eine Wohngruppe des Neukirchener Erziehungsvereins ziehen. „Davon erhoffen wir uns, dass sie etwas selbstständiger wird“, sagt Hülsken. Ganz wichtig für die Familie: Lenas neuer Wohnort ist ganz nah an Kamp-Lintfort – in Neukirchen-Vluyn.