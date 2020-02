Schimmelpilz Kamp-Lintfort: CDU will Raummessungen an allen Grundschulen

Kamp-Lintfort. Die Kamp-Lintforter CDU will jetzt alle Grundschulen auf Schimmelpilzbelastung hin untersuchen. Man habe eine Sorgfaltspflicht, heißt es.

Nachdem der Unterricht an der Grundschule am Niersenberg wegen einer Belastung mit Schimmelpilz in einigen Räumen vorsorglich bis einschließlich zum heutigen Mittwoch, 5. Februar, eingestellt wurde, (die NRZ berichtete), fordert die Kamp-Lintforter CDU-Fraktion weitere Raumluftmessungen an allen Kamp-Lintforter Grundschulen. Die Ergebnisse sollten dann der Politik mitgeteilt werden, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Simon Lisken in einer Pressemitteilung.

Nötig seien weitere Untersuchungen und Messungen, um auch „bei den Betroffenen der anderen städtischen Grundschulen, bei den Schulkindern, den Lehrerinnen und Lehrern, weiteren Beschäftigten und den Eltern auftretende Unruhe, jegliches Gesundheitsrisiko und Belastungen entgegenzuwirken und auszuschließen“, heißt es in der Mitteilung. Außerdem sollten diese Ergebnisse in der Folge „transparent mitgeteilt werden“. Hinzu käme, dass im Rahmen des Projekts „Gute Schule 2020“ kurzfristig Baumaßnahmen an den Grundschulen anstünden.

„Als Politik haben wir eine Sorgfalts- und Aufsichtspflicht und sollten dieser auch weiterhin gewissenhaft nachkommen. Neben einem schnellen Handeln an der Grundschule am Niersenberg muss auch bei den weiteren städtischen Grundschulen das Vorsorgeprinzip greifen“, sagt Lisken über die Intention des CDU-Antrags.