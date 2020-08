Kamp-Lintfort: Bus muss stark bremsen – Zwei Verletzte

Ein Bus der NIAG musste am Donnerstag in Kamp-Lintfort stark bremsen. Dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt (Symbolbild)

Kamp-Lintfort. Zwei Frauen wurden bei der Vollbremsung eines Linienbusses in Kamp-Lintfort leicht verletzt. Der Auslöser für die Bremsung fuhr davon.

Ein entgegen kommendes Auto hat am Donnerstag eine Busfahrerin in Kamp-Lintfort zu einer Vollbremsung gezwungen. Der Linienbus war gegen 15 Uhr auf der Ringstraße unterwegs. In Höhe des Altenheims kam dem Bus ein Auto aus Richtung Friedrich-Heinrich-Allee entgegen.

Die 53-jährige Busfahrerin befürchtete laut Polizeiangaben einen Zusammenstoß und bremste daher stark ab. Das führte dazu, dass sich zwei Bus-Insassen leicht verletzten – eine 54-Jährige und eine 51-Jährige, beide aus Kamp-Lintfort. Die beiden Frauen wurden von Rettungswagen in Krankenhäuser in Kamp-Lintfort und Moers gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden.

Der Fahrer des Autos fuhr unbehelligt in Richtung Friedrichstraße davon. Zeugen beschreiben den Wagen als blau oder grau. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 25 bis 35 Jahre alten Mann handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen. (red)