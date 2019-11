Lesen Jury in Moers ist auf der Suche nach dem besten Jugendbuch

Die Moerser Jugendbuchjury sucht das beste Jugendbuch der Saison. Bei der nächsten Aktion wird sich Grundlegendes ändern, und das hat einen Grund.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jury in Moers ist auf der Suche nach dem besten Jugendbuch

Moers. Die Moerser Jugendbuchjury (MJJ) hat am Dienstag ihre Arbeit aufgenommen. Das 30-köpfige Team um Bibliotheksmitarbeiterin Claudia Knust hat zehn neue Titel und zehn Siegertitel aus vergangenen Jahren ausgesucht. Bis zum 26. Februar gehen die MJJ und 250 Schülerinnen und Schüler von 20 Schulen aus Moers und Neukirchen-Vluyn auf große Lesereise.

Deren Wertungen sind dann die Grundlage für die Entscheidung der Jury, die Siegerehrung ist für den 24. April vorgesehen. Im kommenden Jahr soll sich das Verfahren grundlegend ändern, wie Claudia Knust am Dienstag bei der Vorstellung der Aktion in der Bibliothek berichtete. Per Video oder Podcast sollen dann die Leserinnen und Leser ihre Bewertungen abgeben. Knust: „Es nehmen immer weniger Schülerinnen und Schüler teil, wir müssen uns etwas Neues einfallen lassen.“ Wer mehr über die MJJ wissen möchte, ist beim Blog www.die-vor-leser.de gut aufgehoben.