Dass Ramona Oetzmann einmal einen Posten bei der Neukirchen VLÜ-KA-GE übernehmen wird, war bei der langjährigen Verbundenheit zum Karnevalsverein schon irgendwie abzusehen. Als Kind fing die gebürtige Neukirchen-Vluynerin bereits selbst mit dem Gardetanz an, später trat ihre Tochter dann in ihre Fußstapfen und tanzte in der Garde mit.

„Wenn man dann dreimal in der Woche in der Halle beim Training ist, wächst man mit dem Verein wie mit einer Familie zusammen“, sagt Oetzmann lachend. Jahrelang war die 45-Jährige stellvertretende Jugendwartin des Vereins. Nun wurde Ramona Oetzmann von den Jugendlichen zur neuen Jugendwartin gewählt.

Ihr Vorgänger André Schellen wechselte den Posten und ist nun Vize-Präsident des Vereins. Die Jugendarbeit unterstützt er aber weiterhin. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Ich arbeite gerne mit den Kindern“, erklärt Ramona Oetzmann.

Als Jugendwartin betreut sie die vier Gardetanzgruppen, ist Ansprechpartnerin für die Kinder, Eltern und Trainer. Sie kümmert sich um die Garderobe und organisiert Fahrten zu den Turnieren und Ausflügen. 23 Kinder und fünf Jugendliche sind unter ihrer Obhut.

Aktuell gestaltet Oetzmann die Deko des Karnevalswagens der Püppchen und Regimentskinder für den anstehenden Rosenmontagszug. Nachwuchssorgen muss sich die 45-Jährige nicht machen: Die Püppchen sind mit 17 Mitgliedern, die zwischen fünf und neun Jahre alt sind, derzeit die stärkste Tanzgruppe der VLÜ-KA-GE.

Zwei weitere Kinder schauen sich aktuell das Tanztraining im Sport- und Freizeitpark Klingerhuf an und wollen dann eventuell selbst mit dem Gardetanz anfangen. „So viele Püppchen hatten wir schon lange nicht mehr. Sonst sind es immer zwischen zehn und zwölf gewesen“, sagt die Jugendwartin.

Für das große Interesse am Gardetanz hat die 45-Jährige auch eine Erklärung: Die Kinder hätten mit den vielen Auftritten in der Session ein Ziel, auf das sie das restliche dreiviertel Jahr im Training hin fiebern könnten. „Ich achte bei den Püppchen trotzdem darauf, dass sie noch Kind bleiben. Sie dürfen gerne auch mal durcheinander tanzen. Die Freude steht beim Karneval schließlich im Vordergrund.“

Ramona Oetzmanns schönster Moment: Das Funkeln und Strahlen in den Augen der Kinder, wenn diese auf der Bühne stehen. Für die freie Zeit nach der Session bereitet Oetzmann schon das Programm vor. Es soll einen Übernachtungsausflug für alle Kinder und Jugendlichen geben. „Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt sind mir sehr wichtig.“