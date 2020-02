Neukirchen-Vluyn. Die Heimat- und Verkehrsvereine in Neukirchen und Vluyn laden zu einem lustigem Mundartnachmittag ein. Es sei schwierig, gute Stücke zu finden.

In Neukirchen-Vluyn wird Grafschafter Platt gesprochen

Wenn ein Bauer, vom Schweinemarkt zurück, seinen Hut sucht oder eine Ehefrau Post vom Rennpferd kriegt – kann es sich nur um den Mundartnachmittag der Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn handeln. Die Vorbereitungen für die nächste Vorführung in der Kulturhalle laufen auf Hochtouren. Das Programm hält wieder viel Vergnügliches und Unterhaltsames für die Gäste parat.

Los geht’s am Sonntag, 22. März, um 15 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen rollt das Mundart-Programm über die Bühne, mit dem die Akteure der beiden Vereine ihre Gäste amüsieren wollen. „Minen nejen Hut“ (mein neuer Hut) zeigt den Bauern, der ohne seinen Neuerwerb vom Schweinemarkt zurückkommt und voll Schrecken feststellt, dass er bestohlen worden sein müsse. Bis die Frau den Hut da entdeckt, wo er hingehört… Oder der Mann, der nachts volltrunken und im Schlaf von „Betty“ schwärmt. Auf Nachforschungen der Ehefrau bekundet er, dies sei sein Rennpferd (das Rennpärd), auf das er immer setze. Oh Wunder, als die Frau anderntags einen Brief vom Rennpferd im Briefkasten entdeckt...

Es werde immer schwieriger, neue Stücke und Sketche für die Nachmittage zu finden, berichtet Heinz Marten vom Mundartkreis des HVV Vluyn. „Ohne das Internet wäre es fast unmöglich“, schildert er. Zwar schreibe man etliche Sketche vom Hochdeutschen ins Plattdeutsche um. Trotzdem sei man immer auf der Suche nach neuem Stoff.

Neben den Mundartnachmittagen bieten die Heimat- und Verkehrsvereine noch viele andere Aktivitäten an

Hans-Peter Burs vom HVV Neukirchen hatte da mehr Glück: „Wir bekamen unlängst von einer Dame einen ganzen Packen solcher Unterlagen auf Platt.“ Und: „Wir bekommen schon im Dezember Anfragen nach Karten für den Mundartnachmittag, der ist stets ausverkauft“, ergänzt Burs. Da sollten sich Interessierte spätestens jetzt auf den Weg machen. Burs: „Die Karten gibt es nur im Vorverkauf.“

Früher bestritten die beiden Heimat- und Verkehrsvereine die Vorführungen für die Bürger noch getrennt. Seit 2000 tun sie sich regelmäßig zusammen und laden jedes Jahr in die Kulturhalle. „Wir haben früher noch ganze Theaterstücke aufgeführt. Dafür fehlen uns heute leider die Mitglieder“, sagt Burs. „Es werden ja immer weniger Leute, die noch Platt reden können“, weiß Hans Delihsen als Vorsitzender des Vluyner Vereins.

Beide Vereine haben auch 2020 wieder ein volles Programm. Fahrradtouren, Tagesfahrten und auch Wochen- und Wanderfreizeiten bis nach Trier und nach Berlin locken die Mitglieder. „Wenn es noch Plätze gibt, können auch Nichtmitglieder zu uns stoßen“, lädt sagt Marten ein. Maibaumaufstellen, Handwerkerbaumschmücken, Besuche der Duisburger Moschee oder der Laga in Lintfort stehen ebenfalls auf dem Programm. „Wir laden zusammen mit dem Schützenverein auch zum Osterfeuer“, ergänzt Hartwig Müller vom HVV Vluyn. Eine Erntedank- und eine Adventsfeier gebe es auch.

Daneben setzen sich die Neukirchener jeden ersten Donnerstag bei Mevissen zum Stammtisch nieder, die Vluyner treffen sich jeden zweiten Montag in den Dürerstuben zum Mundartstammtisch – um nur einige der vielen Aktivitäten im Jahr zu erwähnen.

Karten für den Mundartnachmittag der beiden Vereine gibt es bei Optik Engelke, Fahrrad Tendick, der Volksbank in Vluyn und bei Giesen-Handick. Kosten: 15 Euro inkl. Kaffee und Kuchen. Infos zu den Aktivitäten der Vereine unter HVV-Vluyn.de oder HVV-Neukirchen.de.