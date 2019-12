Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn hat es am Donnerstag Einbrüche in zwei Häuser an der Luiter Straße gegeben. Die Polizei sucht Zeugen für das Tatgeschehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Neukirchen-Vluyn sucht die Polizei Zeugen für Einbrüche

Am Donnerstag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr sind bisher Unbekannte in zwei Häuser an der Luiter Straße eingedrungen. Die Täter durchwühlten nach Polizeiangaben sämtliche Räume und Schränke.

In einem Fall erbeuteten sie Schmuck, im anderen Fall ist demnach noch nicht bekannt, was sie alles gestohlen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841/171-0.