Neukirchen-Vluyn. Wer nicht nur unter der Dusche oder im Auto trällern möchte, ist beim offenen Singen von Musikschule und VHS in Neukirchen-Vluyn richtig.

In Neukirchen-Vluyn singt man, wo und wie man will

Wir tun es unter der Dusche und beim Autofahren: Singen! Auch wenn wir nicht singen können, da stört es niemanden. Die Musikschule in Neukirchen-Vluyn sieht das anders. Jeder sollte singen dürfen, und zwar nicht nur unter der Dusche oder im Auto. So auch am Dienstagabend beim offenen Singen mit Britta Wiese.

Die Lehrerin sagt selbst, sie hätte Sehnsucht nach der Musikschule gehabt und sei deshalb trotz ihres Sabbatjahres hier. In der Mitte des mit Teppich ausgelegten Raumes steht ein Korb mit künstlichem Obst und Gemüse und eine Trommel. Knapp 30 Kursbesucher stehen in einem großem Kreis um diese Dinge herum.

Und alle Augen sind auf Britta Wiese gerichtet. „Wir werden hier leistungsfrei und mit Spaß zusammen singen. Jeder darf und soll singen, wie er möchte.“ Für den heutigen Abend habe sie sich zudem ein Oberthema überlegt. „Zur Huldigung des kürzlich gewesenen Gedenktages an die Opfer des Nationalsozialismus singen wir jüdische Lieder.“

Für den Anfang werden ein paar Stimmübungen gemacht, also hohe und tiefe Töne gesungen. Dazu das Ausstreichen und Ausklopfen des Körpers. Zwei afrikanische Lieder werden gesungen, mit wenig Text und viel Stimmung. Währenddessen gehen die Menschen aufeinander zu und begrüßen sich.

Nachdem alle eingesungen sind, werden verschiedene Stimmen angeboten. Sopran, Tenor und Bass. Bei jedem Lied darf neu entschieden werden, welche Stimmlage eher zu einem passt. „Es ist wichtig, dass ihr zwischendurch trinkt oder die Fenster aufmacht, falls es zu trocken in der Luft wird“, sagt die Kursleiterin.

Bei einem Lied, das nicht mehr Text enthält als „Lej, lej, lej“, halten sich die Kursbesucher in zwei großen Kreisen an den Händen und tanzen im Uhrzeigersinn nach Tempo des Liedes. Der Höhepunkt ist das jüdische Lied Shalom Chaverim, welches nicht nur dreistimmig, sondern zudem auch im Chor gesungen wird. Für das volle Klangerlebnis ist der Kurs kurzfristig auf den Flur ins Treppenhaus gezogen.

Sabrina Brill hat das offene Singen schon einige Male besucht: „Mir gefällt es einfach, dass ich singen kann, wie ich mag. Ich muss nicht lernen, sondern darf einfach Spaß an der Sache haben.“ Das bestätigt auch Axel Eichhorn. Er schätze die Atmosphäre hier sehr. Es würden Lieder aus aller Welt gesungen und dazu immer verschiedene Bewegungen gemacht. Er freue sich immer, hier her zu kommen.

Wer Lust hat, sich abseits der „sicheren Festung“ Dusche oder Auto am Singen zu versuchen: Nach den Sommerferien wird der Kurs an jedem ersten Dienstag im Monat gegen einen Obolus von fünf Euro stattfinden. Auf der Internetseite der Musikschule werden alle Termine veröffentlicht.: www.msnv.de