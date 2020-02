Einige Wählerinnen und Wähler in Neukirchen-Vluyn müssen sich bei der Kommunalwahl am 13. September auf neue Wahllokale einstellen. Grund dafür ist ein Urteil des Verfassungsgerichtes aus dem vergangenen Jahr. Demnach müssen, kurz gesagt, die Wahlbezirke annähernd gleich groß sein. Das bedeutete für die Verwaltung, dass die Bezirke neu zugeschnitten werden mussten.

In einem ersten Schritt habe man sich an den Einwohnerzahlen orientiert, in einem zweiten an den Wahlberechtigten. Das sei „kleinteiligst geändert“ worden, erklärt die Erste Beigeordnete Margit Ciesielski. Der Wahlausschuss hat kürzlich die neue Einteilung bestätigt.

Eine genaue Übersicht über die Änderungen hat die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite platziert. Die entsprechenden Unterlagen lagen auch dem zuständigen Fachausschuss zugrunde.

Politisch Interessierte finden sie über die Punkte: Ratsinformationssystem, Sitzungen, Wahlausschuss.

In einigen Bezirken ändert sich nichts. In anderen müssen vergleichsweise große Gebiete einem benachbarten Wahlbezirk zugeordnet werden. Letzteres gilt beispielsweise für die Bezirke 11 und 12 rund um die Gartmannstraße/Liegnitzerstraße oder die Wahlbezirke 14, 15 und 16, grob in Bereichen der Ina-Seidel-Straße / Platz am Museum.

In Neukirchen-Vluyn werden Bürger informiert

Laut dem Verfassungsgerichtshof NRW soll die durchschnittliche Zahl der Wahlberechtigten im Wahlbezirk nicht mehr als 15 Prozent nach unten oder oben abweichen, heißt es vonseiten der Stadt. Dies solle die Chancengleichheit der Kandidaten garantieren. Die Wahlbezirke umfassen nunmehr eine Anzahl an Wahlberechtigten zwischen 1018 und 1370. Dabei bezieht sich die Stadt auf den Stand 30. April 2019. Der Mittelwert bei allen 19 Bezirken liegt bei 1192.

„Der worst case wäre, dass Wahlberechtigte im falschen Wahllokal vorstellig werden“, benennt die Erste Beigeordnete den schlimmsten Fall, der aus ihrer Sicht mit dieser Änderung auftreten könnte. „Ziel ist es, sicherzustellen, dass jeder Wahlberechtigte von seinem Wahlrecht Gebrauch machen kann“, sagt sie weiter.

Ob und wie die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich informiert werden, sei noch nicht abschließend beraten, heißt es. Bis zur Wahl ist es ja noch etwas hin. Die Wahlvorschläge von Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerbern müssen bis zum 16. Juli vorliegen.