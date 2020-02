Der Tisch im „Coffee by Marie“ war reserviert, das Bier gekühlt und Christian Pelikan bereit, die Fragen und Anregungen der Neukirchen-Vluyner zu diskutieren. „Pils mit Pelikan“ heißt die neue Reihe, die der Bürgermeisterkandidat der Grünen ins Leben gerufen hat. Im lockeren Rahmen möchte der 28-Jährige Ideen für Neukirchen-Vluyn sammeln und mit den Menschen ins Gespräch kommen.

„Die Bürger können dabei Fragen stellen, die sie bei einer großen Podiumsdiskussion vielleicht nicht stellen würden“, erklärte Pelikan. Mit dem niederschwelligen Angebot möchte er aber auch, wie er sagt, „den Funken für Kommunalpolitik entfachen und zeigen, dass man als Bürger in seiner Heimatstadt viel bewegen kann.“ Doch die interessierten Bürger blieben am Donnerstagabend aus. Pelikan nahm das sportlich. „Ich lebe erst zweieinhalb Jahre hier. Ich habe die Stadt schnell kennen und lieben gelernt, aber mich kennen halt noch nicht so viele. Das möchte ich ändern.“

Gleich mehrere Themen will der junge Mann anpacken. Neben dem Klima- und Naturschutz die Verbesserung der Mobilität zum Beispiel. Er fordert unter anderem höhere Taktungen des Busverkehres. Zudem müssten die Verbindungen zu den umliegenden Hochschulstädten wie Kamp-Lintfort, Duisburg oder Düsseldorf ausgebaut werden. Die Radwege seien ebenfalls in einem schlechten Zustand. „Autos haben in Neukirchen-Vluyn einen hohen Stellenwert. Ich möchte die Bedingungen für Radfahrer verbessern“, sagt Pelikan.

Digitalisierung: Der Bürgermeisterkandidat erhofft sich durch die Entstehung des Creativ Quartiers auf Niederberg junge Menschen anzulocken. „Start-up-Unternehmen könnten sich hier ansiedeln, wenn es eine gute digitale Infrastruktur mit einem 5G-Netz gibt und sie von günstigen Mieten oder Steuererleichterungen profitieren würden.“ Kleinen und günstigen Wohnraum zu finden sei ein großes Manko. „Teure und große Wohnungen haben wir genug. Wir müssen bezahlbaren Wohnraum mit einer guten Anbindung an den Einzelhandel und ÖPNV schaffen. Davon profitieren junge aber auch alte Menschen“, erklärte Pelikan.

Ein weiterer Themenschwerpunkt für ihn ist der Einsatz für Vielfalt und Diversität. „Als Bürgermeister würde ich auf jeden Fall auch die Regenbogenflagge hissen, um ein Zeichen zu setzen, dass Menschen, egal welche sexuelle Orientierung sie haben, in dieser Stadt willkommen sind.“

Die Reihe „Pils mit Pelikan“ soll fortgesetzt werden. Zudem plant Christian Pelikan Infostände auf Wochenmärkten und einen Haustürwahlkampf. „Wenn die Leute nicht zu mir kommen, dann komme ich eben zu den Leuten“, sagte er schmunzelnd.