In Neukirchen-Vluyn klauen Diebe Bargeld aus Kindergarten

Moers/Neukirchen-Vluyn. Die Polizei meldet zwei Einbrüche in Neukirchen-Vluyn und Moers in einen Kindergarten und eine Gaststätte. Jedesmal machten die Diebe Beute.

Zwei Einbrüche beschäftigen zurzeit die Polizei. Bereits am Wochenende – zwischen Freitag, 16.30 und Montag, 7.10 Uhr – stiegen Unbekannte in Neukirchen-Vluyn in einen Kindergarten am Larsfeldweg ein. Sie erbeuteten Bargeld und einen Laptop.

Am Montag zwischen 2 und 11 Uhr brachen in Moers Einbrecher den Rollladen einer Gaststätte an der Römerstraße aus der Führung und stiegen in eine Gaststätte ein. Im Gebäude hebelten sie einen Spielautomaten auf. Hinweise bitte an die Polizei in Moers (02841 / 1710) und Neukirchen-Vluyn (02845 / 30920).