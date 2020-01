In Neukirchen-Vluyn gibt’s Irritationen um die Windelsäcke

Die ersten Tage des neuen Jahres sind vorüber. Mit Blick auf das Thema Müll bringt das neue Jahr eine wesentliche Veränderung: Das Zählsystem gehört nun der Vergangenheit an, ab sofort wird die Restmülltonne alle zwei oder alle vier Wochen geleert. Allerdings ist die Systemumstellung offenkundig mit einigen Irritationen gestartet, wie die Fraktionsvorsitzende von NV Auf geht’s, Lisa Wannenmacher, mitteilt.

Es gebe allgemeine Unklarheiten beim Tonnentausch, heißt es. Die alte Tonne sei letztmals geleert, eine neue aber noch nicht geliefert. Nun wüssten zum Teil Bürger nicht, wo sie ihren Müll lassen sollten, lautet der Tenor.

Wie die Stadt im Herbst des vergangenen Jahres mitgeteilt hatte, sollten bis Ende Dezember alle neuen Tonnen ausgeteilt sein, die alten Behälter sind am 27. Dezember ein letztes Mal geleert worden.

Die Stadt habe im Herbst 2018 abgefragt, welche Behälter die Bürgerinnen und Bürger haben wollen, sagte die Leiterin des Grünflächen- und Tiefbauamtes, Uta Schopmann, am Dienstag auf NRZ-Nachfrage. Wie sie weiter ausführt, betreffe der Tonnentausch nicht alle Haushalte in Neukirchen-Vluyn.

Mülltonnen werden eingesammelt

Laut ihrer Schätzung bekommen rund 80 Prozent keine neue Tonne. Mit dem neuen System gebe es Änderungen für all jene, die bei einer vierwöchentlichen Leerung eine andere Tonnengröße beantragt haben, und für all jene, bei denen die Tonne ab Januar im Zwei-Wochen-Rhythmus abgeholt wird. Letztere haben eine Tonne mit einem roten Deckel bekommen.

„Jeder müsste jetzt seine neue Tonne haben“, sagt Uta Schopmann. Ein paar Einzelfälle gebe es noch. Mit denen habe die Stadt aber kommuniziert. Seit Montag werden die alten Tonnen eingesammelt, sagt sie weiter. Dieses in der Reihenfolge: in der zweiten KW die Reviere 1-2, in der dritten KW die Reviere 6-7, in der vierten KW die Reviere 3-5 und in der fünften KW die Reviere 8-10.

Zweiter Streitpunkt: die Windelsäcke. Die werden jetzt nur noch alle zwei Wochen eingesammelt. Da habe man nicht aufgepasst, sagt Lisa Wannenmacher. NV Auf geht’s fordere, dass dort, wo Bedarf besteht, der Windelsack auch wöchentlich abgeholt werde. Die Sorge um Geruchsbelästigung betrifft nicht nur junge Eltern, sondern auch ältere Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen auf Windeln angewiesen sind.

Windelsäcke sorgen für Unmut

Die Leiterin des Grünflächen- und Tiefbauamtes lässt allerdings bezweifeln, dass sich an dem Abholmodus politisch noch etwas ändern ließe. „Wir dürfen im laufenden Vertrag nicht nachverhandeln, wenn sich wesentliche Vertragsinhalte ändern“, sagt Uta Schopmann.

Sicher müsse man festlegen, was wesentliche Inhalte sind. Schopmann verweist allerdings noch auf eine andere Möglichkeit, volle Windelsäcke auch zwischen den Abfuhrterminen zu entsorgen. Am Hintereingang des Rathauses stehe ein Windelsackcontainer. Wer Bedarf habe, könne sich zu den Öffnungszeiten im Bürgerservice melden, dann werde der Container geöffnet. Bisher sei von der Möglichkeit aber wenig Gebrauch gemacht worden.