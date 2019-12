In Neukirchen-Vluyn gibt’s Diskussionen über Weihnachtsdeko

Wie soll Vluyn in der Zukunft aussehen? Wie kann das Zentrum noch schöner werden? Das waren zwei der Fragen, die am Montagabend hätten beantwortet werden sollen. Der Stadtmarketing-Arbeitskreis Vluyn hatte zum offenen Austausch eingeladen – und gekommen sind: wenige, zumindest wenige Privatpersonen.

Dafür gab es eine rund zweistündige Diskussion, an deren Ende das Stadtmarketing einige Vorschläge mit in die weitere Prüfung nehmen konnte. Da die Feierabendmärkte in diesem Jahr gut angenommen worden sind, wie Sabrina Daubenspeck vom Stadtmarketing zu berichten wusste, soll im kommenden Jahr über eine Ausweitung nachgedacht werden. Problem: Die Veranstaltungen kosten Geld.

Ein Grund dafür sind unter anderem verwaltungsinterne Verrechnungen zwischen dem zuständigem Amt und dem Baubetriebshof. Auch Arbeitsstunden und Auslastung der Bauhof-Mitarbeiter sind ein Thema.

Händler sprechen über verkaufsoffenen Sonntag

Insbesondere die Einzelhändler diskutierten am Montagabend zudem über einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag in der Adventszeit. An dem Punkt offenbarte sich allerdings eine andere Problematik weiteren Ausmaßes. Stichwort: Weihnachtsatmosphäre. Denn die mag aktuell so gar nicht aufkommen auf dem Vluyer Platz. Einzelne Händler kümmern sich zwar um ein Mindestmaß an Adventsdeko. Gefragt wurde aber nach einer Weihnachtsbeleuchtung, respektive gemeinschaftlicher Lichtdekoration.

Es habe in der Vergangenheit Vorschläge gegeben, sagte Sabrina Daubenspeck am Dienstag auf NRZ-Nachfrage. Es gehe aber nicht, dass Stadt und Werbering allein dafür aufkämen. Mit Blick auf die in der Runde angefragte Beleuchtung der Spalierbäume auf dem Platz sagte Daubenspeck, die Bäume seien dafür nicht geeignet, sie seien „gerade aus der Anwuchsgarantie“ raus.

„In der Kürze der Zeit und verbunden mit den Kosten haben wir das erstmal abschlägig bescheiden müssen“, hieß es weiter.

An der bereits im Zuge des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes vielfach diskutierten Frage des Parkplatzangebotes kam auch die Gruppe nicht vorbei.

Auch Niederberg war ein Thema

Und letztlich erhitzten die Planungen für die Süd-Ost-Fläche auf Niederberg ein wenig die Gemüter. Hier ging es um die Frage, welche Auswirkungen die Ansiedlung eines größeren Lebensmittelmarktes auf die Stadtteile Vluyn und Neukirchen haben werde.

Auf wiederholte Nachfrage des Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins Vluyn, ob die Konsequenz sei, dass die „EMA-Straße tot“ sei, sagte die Wirtschaftsförderin Ulrike Reichelt, dass eine Nahversorgung dort „nicht realistisch“ sei. Auf Niederberg dürfe aber nur Handel angesiedelt werden, der nicht zentrenschädlich sei.