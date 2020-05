Noch mehr Flachsblüten in Neukirchen-Vluyn. Bürgermeister Harald Lenßen hat sie schon gesehen.

Dorfmasche In Neukirchen-Vluyn gibt’s das nächste Feld mit Flachsblüten

Neukirchen-Vluyn. Die Dorfmasche in Neukirchen-Vluyn ist weiter aktiv. Die Bürgerinnen haben das nächste Feld fertig. Nun ruft das Stadtmarketing zur Aktion auf.

Es wird noch bunter: Ein weiteres Feld mit gehäkelten Flachsblüten ziert jetzt die Gartenstraße beim Winkelshof. Insgesamt fünf Flachsblüten- und ein Mohnblütenfeld können nun auf der Route „Bunte Ecken entdecken“ in Neukirchen-Vluyn geradelt oder gewandert werden. „Kamera oder Smartphone nicht vergessen und die tollen Motive im Foto festhalten“, empfiehlt die Stadt. Die Route hat das Stadtmarketing anlässlich der Landesgartenschau 2020 entwickelt. Die Stricktipis, die dort zu sehen sind, verbinden sich so mit der Häkelkunst.

Die Route ist auf www.nv-entdecken.de abrufbar. Textile Hinweisschilder entlang der Route weisen den Weg. Alle Kunstwerke hat die Neukirchen-Vluyner Dorfmasche erstellt, die Flachsblüten sind durch zahlreiche fleißige Hände von Bürgerinnen und Bürgern entstanden. Mehr Artikel aus Neukirchen-Vluyn und Region finden Sie hier

Die Stadt freut sich über Motive und ruft dazu auf: „Senden Sie gerne Ihre Selfies an stadtmarketing@neukirchen-vluyn.de. Sie sollen als großformatiges Kunstwerk im nächsten Jahr an die Häkelkunst erinnern.“ Übrigens: Für jede gehäkelte Blüte pflanzt die Stadt im Herbst eine Blumenzwiebel – so sei die Farbenpracht fürs Auge auch im nächsten Jahr gesichert, heißt es.