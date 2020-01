In Neukirchen-Vluyn gibt es einen Ort für gute Nachbarschaft

Früher traf man sich auf ein Bierchen in der Kneipe „Linde“, bei „Hackstein“ oder ging ins Restaurant „Landschänke zur Grenze“. Eine richtige Dorfkneipe existiert in Rayen nicht mehr. Das wollte die Dorffestgemeinschaft Rayen-Hochkamer-Vluynbusch aus Neukirchen-Vluyn ändern.

„Es fehlte ein Treffpunkt, an dem man ungezwungen zusammenkommen und locker klönen kann. Wir müssen den Menschen hier wieder etwas bieten“, sagte Gerd Theo Halfmann, Vorsitzender der Dorffestgemeinschaft. Im April des letzten Jahres rief der Verein daher den Bürgerstammtisch im Vereinsheim des SuS Rayen auf dem Rayener Berg ins Leben. Jeden dritten Freitag im Monat treffen sich die Bewohner aus Rayen, Hochkamer und Vluynbusch zum gemütlichen Beisammensein. Rund 50 Menschen kommen jedes Mal zusammen.

Seit einem halben Jahr gibt es den Bürgerstammtisch auf dem Rayener Berg. Hier treffen sich einmal im Monat die Bewohner aus Rayen, Hochkamer und Vluynbusch. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Dabei gehe es nicht darum, eine Kneipe zu ersetzen, betonte Halfmann. Helmut Kannacher, der Initiator der Veranstaltung, freut sich, dass seine Idee so gut angenommen wird. Wegen der großen Beteiligung beschloss die Gemeinschaft den Stammtisch zu einem festen Termin zu etablieren. „Mit so einem guten Zuspruch hätten wir nicht gerechnet“, erklärte Kannacher. Am Freitag fand der erste Stammtisch in diesem Jahr statt.

Es dauerte nicht lange, da trudelten nach und nach immer mehr Bürger im Vereinsheim auf dem Rayener Berg ein. Entweder wurde direkt an der Theke geplaudert oder sich ein Plätzchen an einem der Tische gesucht. Es herrschte eine lockere, ausgelassene Atmosphäre. Genau das schätzte auch Besucherin Elke van der Lippen-Furth, die mit ihrer Nachbarschaft den Abend genoss.

„Wir sind eben ein sehr agiles Dorf. Einer ruft, alle folgen“, sagte sie lachend. Herbert Bongert sprach sogar vom „Kneipennotstand“, der nun kompensiert werde. „Die Dorfgemeinschaft erlebt eine kleine Renaissance mit diesem Stammtisch. Es ist ein tolles, gemütliches Zusammensein“, so Bongert. Wichtig sei es dabei, die Nachbarschaft zu treffen, die Lokalität sei hingegen zweitrangig.

Die Zahl der Bürgerstammtische pro Jahr ist stattlich

Ein großes Programm gibt es nicht. Aus den Lautsprechern schallt Musik. Die Dorffestgemeinschaft stellt kleine Knabbereien bereit. In ungezwungener Umgebung locker ins Gespräch kommen, ist das Ziel des Stammtisches. Dabei wird natürlich auch über das Dorf gesprochen. „Eine super Gelegenheit, um über die Aktivitäten hier zu sprechen und Ideen zu sammeln“ meinte Halfmann. So soll der Platz rund ums Ehrendenkmal attraktiver gestaltet werden.

In allen Haushalten wurden Flyer mit den Terminen des Bürgerstammtisches verteilt. Das nächste Treffen ist am Freitag, 21. Februar, ab 19.30 Uhr, im Vereinsheim auf dem Rayener Berg, Bergweg 3. In diesem Jahr gibt es insgesamt elf Bürgerstammtische. „Wir freuen uns über bekannte Gesichter, aber auch Neubürger sind willkommen. Hier können sie ihre Nachbarn näher kennenlernen“, sagte Gerd Theo Halfmann.