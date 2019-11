Discounter In Neukirchen-Vluyn eröffnet der neue Lidl am Montag

Neukirchen-Vluyn. Am Montag ist Neueröffnung von Lidl an der Niederrheinallee in Vluyn. Das Sortiment ist gleich geblieben. Aber es gibt Besonderheiten am Gebäude.

Niedrigere Regale, breitere Gänge, ein lichtdurchfluteter Verkaufsraum: Damit lockt jetzt die neue Lidl-Filiale an der Niederrheinallee in Vluyn. Bevor der Neubau am Montag um 7 Uhr offiziell eröffnet wird, durften Vertreter des Stadtrates und der Verwaltung gemeinsam mit der Lidl-Geschäftsführung am Freitag einen ersten Blick in den Discounter sowie hinter die Kulissen werfen.