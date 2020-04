Unbekannte sind in ein Friedhofsgebäude in Neukirchen-Vluyn eingedrungen.

Polizei In Neukirchen-Vluyn brechen Täter in Friedhofsgebäude ein

Neukirchen-Vluyn. Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch: Ein unbekannter Täter ist gewaltsam in ein Friedhofsgebäude in Neukirchen-Vluyn eingedrungen.

In der Zeit von Dienstag, 10.20 Uhr, bis Mittwoch,10.20 Uhr, ist ein Unbekannter gewaltsam in ein Friedhofsgebäude einer Kirchengemeinde an der Ludwig-Doll-Straße eingedrungen. Der Einbrecher brach Schränke auf und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Beute.

Derzeit ist unklar, ob der Unbekannte etwas mitgenommen hat, teilt die Polizei mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845/3092-0.