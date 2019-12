In Neukirchen-Vluyn bieten Sternsinger einen „Segen to go“

In Neukirchen-Vluyn gibt es im Januar einen „Segen to go“. (Symbolbild)

Neukirchen-Vluyn. Die Sternsinger in Neukirchen-Vluyn gehen neue Wege. Sie bieten jetzt auf den Wochenmärkten einen „Segen to go“ an. Das hat verschiedene Gründe.

Die Sternsinger gehen neue Wege. „Aufgrund der Tatsache, dass sich in diesem Jahr nur sehr wenige Kinder als Sternsinger gemeldet haben, schaffen wir es nicht, alle angemeldeten Haushalte, die in den letzten Jahren besucht wurden, wieder zu besuchen“, teilt die Kirchengemeinde St. Quirinus mit. Die Sternsinger besuchen die privaten Haushalte ab Freitag, 3. Januar, und Samstag 4. Januar, um den Segen für das Neue Jahr zu bringen.

Genauere Zeitangaben seien nicht möglich und witterungsbedingte Änderungen vorbehalten. Der Bezirk um das Musikerviertel/Jahnstraße sowie Außenbezirke, Neue Kolonie und Industriegebiete werden nicht besucht; in Vluyn kommen die Kinder nur zu den Haushalten im Bäumeviertel/Sittermannstraße rund um den Terniepenweg, heißt es.

Dafür bietet die Gemeinde etwas Neues an: den Sternsingersegen „to go“. Die Neukirchen-Vluyner können den Segen bei einer Sternsingergruppe in ihrem Stadtteil auf dem Wochenmarkt abholen. Die Sternsinger stehen für ein Lied, eine Spende und für den „Segen to go“ bereit am Freitag, 3. Januar, von 10 bis 12 Uhr jeweils auf dem Wochenmarkt in Neukirchen (Grafschafter Platz) und Vluyn (Vluyner Platz) und am Samstag, 4. Januar, von 10 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Neukirchen (Hindenburg Platz).

Die mobile Altenpflege der Caritas wird den Segen mit in die Häuser nehmen, die sie aufsuchen. Ebenso gibt es den Segen in den Kirchen und im Pfarrbüro.