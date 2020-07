Pakete In Moers wird eine neue DHL-Packstation in Betrieb genommen

Moers. Gerade erst hat das Unternehmen mitgeteilt, dass es in Moers-Hülsdonk eine neue Station gibt. Jetzt geht auch eine in Moers-Mitte in Betrieb.

DHL hat eine neue DHL-Packstation an der Asberger Straße 4 in Moers-Mitte in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken, heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion.

Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 110 Fächer. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App, die alle Services rund um das Paket bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Online gekaufte Versandmarken können Kunden mit dem Service der „Mobilen Paketmarke“ zudem in Filialen, DHL Paketshops, an Packstationen oder vom DHL Zusteller während seiner Zustelltour ausdrucken lassen. Der Zusteller nimmt das frankierte Paket dann direkt mit.