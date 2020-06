In Moers muss sich die Polizei um gleich drei Einbrüche in kurzer Zeit kümmern (Symbolbild).

Kriminalität in Moers In Moers knacken Einbrecher einen Tresor und machen Beute

Moers. Drei Einbrüche in drei Tagen: In Moers gehen dreiste Diebe um – und richten beträchtlichen Schaden an. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Gleich dreimal in den vergangenen Tagen sind unbekannte Täter in Moers in Häuser eingestiegen – mit beträchtlichem Schaden für die Betroffenen.

Wie die Polizei berichtet, suchten Diebe zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 2 Uhr ein Haus an der Max-Beckmann-Straße heim. Im Gebäude öffneten sie gewaltsam einen Tresor und erbeuteten eine Münzsammlung und Bargeld.

Weitere Einbrüche: Zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag,12 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße Obere Birk ein, hier ist der Beuteschaden bisher nicht bekannt. Zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 13 Uhr, klauten Diebe Bargeld aus einem Haus an der Andreasstraße.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: 02841 / 1710.