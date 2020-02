In die Hermann-Runge-Gesamtschule in Moers wurde eingebrochen.

Einbruch in Moers In Moers klauen Diebe einen Fernseher aus dem Lehrerzimmer

Moers. Am Wochenende gab es unerwünschten Besuch in der Runge-Gesamtschule in Moers. Der Fernseher war nicht das einzige, das die Diebe mitnahmen.

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in die Hermann-Runge-Gesamtschule eingebrochen. Im Lehrerzimmer wurden sie fündig. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatten sich die Täter zwischen Samstag, 8 Uhr und Montag, 7 Uhr, auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu der Gesamtschule an der Gabelsberger Straße verschafft.

Im Inneren brachen sie eine Tür zum Lehrerzimmer auf und klauten daraus einen Flachbildfernseher und zwei Kaffeemaschinen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.