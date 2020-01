In Moers gedeihen im Wallzentrum Topfpflanzen und Träume

Das Schlosstheater engagiert sich schon seit einiger Zeit im Wallzentrum. Am Mittwoch gibt es im neuen Café Z mittags wieder eine warme Mahlzeit, und am Samstag die lange Märchennacht – mit einigen Überraschungen. Schlosstheater-Schauspieler Patrick Dollas verwandelt sich dazu in Dr. Peter J Donas.

Der Wissenschaftler erforscht beim Sleep-in im Café Z am kommenden Samstag, 19.30 Uhr die Träume der Menschen. Sein Institut für angewandtes Träumen lässt dabei sogar Blumen sprechen. Und beim zweiten Sleep-in am 8. Februar, ebenfalls im Café Z, präsentiert die Gruppe Recursion sogar ein Pflanzenorchester. Patrick Dollas verfolgt mit der langen Märchennacht ein ganz konkretes Ziel: „Das Café Z soll zum Ort ständigen Träumens in Moers werden.“

Wer sich darauf einlässt, kann am kommenden Samstag mit folgendem Ablauf rechnen: Zum Start der Märchennacht soll ein großen Beet aus Topfpflanzen entstehen. Das Ziel formuliert Schlosstheater-Dramaturgin Viola Köster so: „Die Pflanzen sollen sich in den kommenden Wochen und Monaten miteinander verbinden. Patrick Dollas bittet die Besucherinnen und Besucher: „Bringen Sie eine Topfpflanze mit, die wir verwenden können.“ Wer das macht, zahlt übrigens weniger Eintritt.

Anschließend liest Dollas Gute-Nacht-Geschichten über sprechende Blumen und verwunschene Gärten vor. Wer sich dabei entspannt zurücklehnt und ins Träumen kommt, ist natürlich bei Dollas alias Dr. Donas gut aufgehoben. Dollas möchte, dass die Besucherinnen und Besucher „die Kraft des Träumens erleben“. Und: „Lassen wir unsere Träume in einem Gemeinschaftsbeet zusammenwachsen.“ Zu sehen sein werden an dem Abend die großformatigen Topfpflanzen-Fotos von Susan Feind.

Die ersten Ergebnisse des Topfpflanzen-Beetes wird die Gruppe Recursion beim zweiten Sleep-in am 8. Februar im Café Z präsentieren. Jan Krause, Steven Koch und Chris Retz aus Moers präsentieren dann das Pflanzenorchester.

Samstag, 18. Januar, 19.30 Uhr, Café Z im Wallzentrum: Sleep-in! Die lange Märchennacht. Karten: 12 Euro, ermäßigt 7 Euro. Wer eine Topfpflanze mitbringt, zahlt jeweils 5 Euro weniger. Veranstalter: Schlosstheater Moers, Kartentelefon , www.schlosstheater-moers.de