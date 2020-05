In Moers feiern Grüne den Tag des Baumes – und haben Ärger

Moers. Die Grüne Bürgermeisterkandidatin bindet für kurze Zeit ein Schild um einen Baum. Jetzt muss die Stadt klären ob es sich um Wahlwerbung handelte.

Die Bürgermeisterkandidatin der Grünen in Moers, Diana Finkele, hatte den Tag des Baumes (25. April) zum Anlass genommen, um im Stadtpark für ein ökologisches Bewusstsein zu werben. Unter anderem wurde für etwa eine Stunde ein Schild um einen Baum gebunden, Inhalt: „Ich bin eine Klimaanlage. Spende mir Wasser.“

Gabriele Kaenders, parteilose Ratsfrau der Freien Demokraten, kritisiert die Aktion. In einem Brief an Bürgermeister Christoph Fleischhauer stellt sie die Fragen, ob Aushänge an städtischen Bäumen erlaubt sind und ob es sich hier um Wahlwerbung handele.

Genaue Vorgaben in der Parkanlagensatzung

Stadtpressesprecher Klaus Janczyk sagte zur NRZ: „In der Parkanlagensatzung ist festgelegt, dass Werbung an Bäumen nicht möglich ist, es lag uns auch kein Antrag vor.“ Laut Janczyk werde noch geprüft, ob es sich um Wahlwerbung handele. Wenn ja, werde es einen Hinweis an die Verursacher geben.

Die Moerser Grünen-Sprecherin Gudrun Tersteegen sprach am Montag von einer „sympathischen Aktion“ der Bürgermeisterkandidatin, die man nicht als Wahlwerbung werten könne.