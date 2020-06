Ein Foto aus dem vergangenen Jahr: Summer Soul am See.

Absage In Moers fällt das Sparkassen Summer Soul am See 2020 aus

Moers. Die Open-Air-Party im Freizeitpark Moers-Kapellen fällt in diesem Jahr aus. MoersMarketing und Sparkasse zeigen sich für 2021 zuversichtlich.

Der Sparkassen Summer Soul am See, die beliebte Open-Air-Party im Freizeitpark Moers-Kapellen, entfällt in diesem Jahr. Das teilt das Moers Marketing am Freitag mit. Die Veranstaltung sollte am Samstag, 8. August, eigentlich wieder hunderte Besucher anlocken und mit bester Livemusik zum geselligen Beisammensein einladen, heißt es weiter.

Die Durchführung einer solchen Veranstaltung sei vor dem Hintergrund der Erlasslage des Landes NRW, die Großveranstaltungen und Konzerte in bekannter Form wegen der Corona-Ansteckungsgefahr aktuell nicht zulässt, allerdings nicht möglich. „Die MoersMarketing GmbH und die Sparkasse am Niederrhein bedauern die Absage, sie ist aber in diesem Jahr leider unvermeidlich. Hier hat der Gesundheitsschutz weiterhin oberste Priorität”, sagt Michael Birr vom Veranstalter MoersMarketing GmbH.

Gemeinsam mit dem Partner Sparkasse am Niederrhein ist das Moerser Stadtmarketing aber zuversichtlich, dass es eine Neuauflage in 2021 geben wird.