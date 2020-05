In Kamp-Lintfort klauen dreiste Diebe einen Baucontainer

Kamp-Lintfort. Das ist keine Kleinigkeit: In Kamp-Lintfort fehlt jetzt an einer Baustelle ein ganzer Baucontainer. Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls.

Mit Kleinigkeiten haben sich Diebe jetzt in Kamp-Lintfort gar nicht erst aufgehalten. Die bislang unbekannten Täter stahlen in der Zeit vom vergangenen Freitagnachmittag bis Montagmorgen gleich einen ganzen Baucontainer.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, war der 38 Kubikmeter große Container an der Fackelstraße in Höhe eines Umspannwerks abgestellt worden. Dort finden Bauarbeiten statt. Die Polizei: „Aufgrund der Größe des Containers ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein Lkw zum Abtransport genutzt wurde.“ Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort entgegen: 02842 / 9340.