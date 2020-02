In der Abteikirche in Kamp-Lintfort gibt es einen besonderen Segen.

Kamp-Lintfort. Am Freitag, 14. Februar, ist Valentinstag. Am Vorabend des Tages für Verliebte gibt’s in der Abteikirche in Kamp-Lintfort einen besonderen Segen.

In Kamp-Lintfort gibt es Kamps Segen mit Sinhead O’Connor

Kloster Kamps Segen für die Verliebten gibt es gibt es am Donnerstag, 13. Februar. Am Vorabend des Valentin-Tags ist er speziell für die Verliebten gedacht. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Abteikirche. Peter Hahnen vom Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp betet mit den Teilnehmern und Abteiorganist Uwe Sin musiziert.

Unter anderem improvisiert er über Sinead O’Connors Song „Nothing Compares To You“, das zu den schönsten und wohl meist beweinten Liebesliedern der Popmusik zählt. Am Ende der 30-minütigen Andacht ist zum Paarsegen eingeladen.