Kamp-Lintfort: Kein Barbaramarkt am ersten Advent

Kamp-Lintfort. Die Kamp-Lintforter Pfarrgemeinde St. Josef sagt bis November alle Großveranstaltungen ab. Den Barbaramarkt wird es in diesem Jahr nicht geben.

Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Hygienevorschriften und Abstandsregelungen sagt die Pfarrgemeinde St. Josef bis November Großveranstaltungen ab.

Darunter fallen das Gemeindefest auf dem Abteiplatz am 6. September, die Landeskirchschicht am 13. September auf der Laga, die Dekanatswallfahrt am 13. September nach Kevelaer, die Feierlichkeiten zu 500 Jahre St. Michael-Bruderschaft Saalhoff am 26. September, das Erntedankfest in den Reithallen Saalhoff am 10. Oktober und der Barbaramarkt vom 27. bis 29. November.