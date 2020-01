In der Dorfkirche Neukirchen gibt’s seltene Stücke von Bach

Man hört die Kirchenglocken schon von weitem, als sich am Sonntagabend Klassik-Liebhaber auf den Weg in die Neukirchener Dorfkirche aufmachen. Das Collegium vocale der SELK, unterstützt vom Coelner Barockorchester und namhaften Vokalsolisten beschallte die ausverkaufte Kirche mit teils selten aufgeführten Stücken von Johann Sebastian Bach. Es war ein festlicher Start in das neue Jahr.

Das Ensemble startete mit der Kantate zu Neujahr „Jesu sei nun gepreiset“. Bereits nach dem ersten Satz musste der Dirigent und gleichzeitige Leiter des Collegium vocale Chors, Hans-Hermann Buyken, den Applaus des Publikums zurückhalten. „Das ist noch nicht alles“, dachte er sich wohl.

Buyken hat die Stücke Bachs ganz bewusst ausgewählt: „Bach ist einfach der größte, also für mich zumindest,“ sagt er. „Die Neujahrs-Kantate wird selten aufgeführt, sie ist heute zum ersten Mal hier erklungen. Sie hat einfach so einen strahlenden Eingangssatz und einen wunderbaren Klang, mit den Trompeten und der Stimmung.“

In der Neukirchener Dorfkirche sangen vier Solisten

Die letzten Stücke des Weihnachtsoratoriums, Kantate V „zum Sonntag nach Neujahr“ und VI „zu Epiphanias“, handeln von der Geburt Jesu, der Reaktion König Herodes und der Reise der heiligen drei Könige aus dem Morgenland zur Geburtsstätte Christi. Die Kantate zu Neujahr hingegen bringt Hoffnungen und Wünsche für das neue Jahr.

Als Vokalsolisten sangen Theresa Nelles (Sopran), Alexandra Thomas (Alt), Wolfgang Klose (Tenor/Evangelist), Joachim Höchbauer (Bass), ganz zur Freude von Hans-Hermann Buyken: „Wenn sie auch die Menschen hier gesehen haben, die uns zugehört haben, das ist eine besondere Freude, denen hat es auch sehr sehr gut gefallen.“

Dr. Bernd Kowalski ist ein treuer Besucher des Chors und war begeistert. „Hier in der Kirche sind die Stücke etwas ganz Besonderes. Der Baustil sorgt für eine ausgezeichnete Akustik und die Musik wird zu einer Einheit. Ein wirklich schöner Abschluss der Weihnachtszeit,“ schwärmt er nach dem Konzert.

Aber nicht nur die Besucher hatten Spaß. „Es ist wirklich jedes Mal anders,“ weiß Christina Brammen, die selber Mitglied des Collegium vocale ist. „Mir persönlich hat das Stück mit den drei Oboen am besten gefallen, weil es wirklich sehr schön, ausgefallen, aber auch wirklich lebhaft war.“