Im Moerser Johannes-Rau-Haus machen Tiere die Herzen warm

Obwohl Hannelore Quast schon 91 Jahre alt ist und schon viel gesehen hat, ist das heute eine echte Premiere: In ihrem Zimmer im Altenheim bekommt sie Besuch von einem leibhaftigen Esel. Der heißt Jonathan und lässt sich am liebsten reichlich streicheln, während er Möhrchen kaut. Im Johannes-Rau-Haus an der Essenberger Straße ist heute Tag der Schmusetiere. Gabriele Weyerhorst ist mit großen und kleinen Vierbeinern aus Essen zu den Senioren angereist. Wegen des guten Anklangs soll sie dies künftig regelmäßig tun.

Gabi Weyerhorst von der mobilen Farm reicht den Bewohnerinnen Brigitte Schug und Margarete Janzon ein Kaninchen zum Streicheln. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Vor 28 Jahren habe sie angefangen, Therapie-Tiere zu halten. „Seit 2007 bin ich mit Gabis Tierfarm selbstständig“, erklärt sie. Zuhause in Essen lebt sie mit neun Ponys, 14 Kaninchen, drei Meerschweinchen, vier Mäusen und vier Frettchen zusammen. Eine kleine Auswahl davon ist heute zu Gast im Altenheim an der Essenberger Straße.

In dem großen Raum sitzen die Senioren schon und warten auf die Tiere. Gisela Dewitt (90) nimmt ein Kaninchen auf den Schoß und beginnt zu streicheln. „Wir hatten früher als Kinder zuhause selber welche“, berichtet sie, während sie durch das flauscheweiche Fell streicht. „Deshalb musste ich schnell mal kuscheln kommen.“ Ähnlich sieht das Lisbeth Liebsch (86), die den dicken Rammler Henry auf den Schoß nimmt. Eine andere Seniorin beugt sich über die Kisten mit den übrigen Mümmelmännern und streichelt ein Tier, ganz glücklich: „Süß, nicht wahr? Er lässt sich das gefallen, als wollt er sagen, mach’ weiter.“

Dann der große Auftritt von Felix und Jonathan. Das Pony und der Esel, beide auf Söckchen, stoßen bei den Bewohnern zunächst auf Zurückhaltung.

Doch das gibt sich langsam. Denn Felix liebt die Möhrchen, die die Besitzerin nun an die Senioren verteilt, über alles. Und so macht er neugierig die Runde und schnuppert frech, wer wohl Leckerchen für ihn parat halten könnte. Sogar bei den Kaninchen lässt sich wohl öfters mal ‘was abstauben. So stöbert er auch dort überall mit seiner langen Nase. Da hat Jonathan, der brave Esel, oft das Nachsehen, wie Weyerhorst erzählt. Doch heute bekommt auch er seine Portion ab. Die Geschichten der Tierhalterin hören die Bewohner mit Spannung: „Der verschmuste Esel ist am liebsten in der Wohnung, womöglich noch auf der Couch. Manchmal futtert er mir auch das Frühstück weg.“ Da müssen alle im Raum lachen.

Lachen, das habe so mancher Bewohner hier durch die Tiere wieder gelernt, meint Axel Rentmeister vom Sozialen Dienst. Die Ideen seiner Kollegin Claudia Fliescher griff der Pädagoge gern mit auf. „Es hat sich gezeigt, dass pflegebedürftige Menschen, die sonst kaum noch Reaktionen zeigen, die Augen öffnen und

Auch eine Wüstenrennmaus kommt zu Gast. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

das Kaninchen streicheln wollen, wenn man es ans Bett bringt.“ Viele ältere Menschen hätten in ihrem Leben Erfahrungen mit Tieren gemacht und liebten den Kontakt. „Tiere machen die Herzen warm“, stellt Axel Rentmeister fest. „Die Senioren stehen Schlange, um die Vierbeiner zu streicheln.“

Ein Esel ist das eine, ein Hund, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. „Einige Bettlägerige wünschen sich speziell Besuch von einem Hund“, so Rentmeister. Daher haben Fliescher und Rentmeister inzwischen Kontakt zur Besitzerin eines angehenden Therapiehundes, der gerade seine Prüfung macht. „Es ist ein Labradoodle“, lächelt Rentmeister. Und der komme ab Januar auch zu Besuch. „Es ist gar nicht so einfach, Besitzer solcher Tiere zu finden.“

Warum gerade Tiere bei älteren Menschen wahre Wunder bewirken können: „Tiere sind bedingungslos. Sie akzeptieren uns. Und selbst bei Sterbenden haben sie eine positive Wirkung“, hat Claudia Fliescher im Laufe ihrer Berufstätigkeit festgestellt.