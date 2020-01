Im Kamp-Lintforter Gewölbekeller zeigt Götz Sambale Könige

Sie haben Rückgrat, die Könige von Götz Sambale. Sie thronen nicht, sie stehen auf Augenhöhe einfach aufrecht da, geerdet in Holz – ebenso lebendig, wie vergänglich. Im Gewölbekeller Kloster Kamp lädt der Bildhauer ab Samstag zum Königstreffen.

Dass die meisten Betrachter sofort eine Beziehung zu den kleinen Bronzefiguren mit Krone oder Kappe aufbauen, kennt Götz Sambale schon. „Die einen bleiben beim König hängen. Für mich geht es mehr um menschliche Würde, um Unmittelbarkeit und Neugier“, sagt Sambale über die verschiedenen Betrachtungsweisen.

Eine Bronzefigur auf Holz gehört auch zu den Exponaten. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Er sieht seine Könige als „fast kindliche Figuren“, die ausdrücken, „was Erwachsene oft nicht mehr zulassen.“ Dass ihre erzählerische Komponente so stark ist, sei ihm anfangs nicht klar gewesen.

Sein erster „König“ hatte übrigens gar keine Krone. „Aber wenn man mit Bronze arbeitet, muss man irgendwie auch was polieren“, sagt Sambale und lacht. Zu entdecken gibt es aber weitaus mehr: Auch seine „Formen“ hat der Bildhauer als Skulptur und als Drucke aufgearbeitet nach Kamp-Lintfort mitgebracht. Sein überaus ästhetisches Spiel mit den Kräften der Natur, mit Werden und Vergehen, besticht durch Ruhe und Kraft.

Seine zumeist mit der Kettensäge aus dem Stamm gesägten Objekte erinnern häufig an Dinge aus der Natur, an Samenkapseln oder -hülsen. Erstmals in Kamp-Lintfort zu sehen, sind seine Könige in Kombination mit Einbäumen. „Ein Boot ist ein wunderschönes archaisches Stück, es hat mit Materialität und mit Urbildern zu tun", erklärt der Künstler seinen Blick auf das Motiv.

Er lande oft mit seinen Ausstellungen in Kirchen, sagt Sambale. Auch im Gewölbekeller fühlt er sich mit seiner Kunst wohl: „Der Raum hat mich schon umgetrieben. Er bietet sich sehr an, ist aber auch durch das Gewölbe für sich sehr stark.“

Auch dieser Herr ist zum Königstreffen gekommen. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Die Ausstellung mit 49 Arbeiten des Kölners ist zugleich die vorerst letzte Zusammenarbeit zwischen dem Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp und der Galerie Schürmann. Galerist Andreas Verfürth wird ab Mai 2021 auch die Orangerie im Terrassengarten mit Ausstellungen bespielen, außerdem wie bisher einmal im Jahr auch die Räume der Lineg. Der Abschied vom Gewölbekeller fällt ihm nicht leicht: „Aber sonst hätte ich einfach zu viele externe Ausstellungen organisieren müssen.“

Götz Sambale macht ihm den Abschied nicht einfacher – seine Könige haben auf ihrer Reise einen mystischen und magischen Ort gefunden.